"Ингосстрах": страховой случай с "Натали Турс" пока не наступил

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Страховая компания "Ингосстрах", где застрахована ответственность туроператора "Натали Турс", готова выполнить свои обязательства по договору при наступлении страхового случая.

Об этом сообщил ТАСС директор по связям с общественностью "Ингосстраха" Карен Асоян.

"В "Ингосстрах" не поступала информация о прекращении деятельности туроператора "Натали Турс". При наступлении страхового случая по договору страхования гражданской ответственности туроператора "Ингосстрах" готов выполнить все свои обязательства по договору страхования в полном объеме", - сказал он.

Размер финансового обеспечения "Натали Турс" в "Ингосстрахе" составляет 50 млн руб., следует из информации на сайте Ростуризма.

Согласно закону, страховым случаем по договору страхования ответственности туроператора является неисполнение туроператором своих обязательств по договору о реализации туристского продукта по причине прекращения деятельности туроператора.