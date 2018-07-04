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"Ингосстрах": страховой случай с "Натали Турс" пока не наступил

Экономика и бизнес
4 июля, 16:31 UTC+3

В страховой компании при этом отметили, что готовы выполнить свои обязательства по договору

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Страховая компания "Ингосстрах", где застрахована ответственность туроператора "Натали Турс", готова выполнить свои обязательства по договору при наступлении страхового случая.

Об этом сообщил ТАСС директор по связям с общественностью "Ингосстраха" Карен Асоян.

"В "Ингосстрах" не поступала информация о прекращении деятельности туроператора "Натали Турс". При наступлении страхового случая по договору страхования гражданской ответственности туроператора "Ингосстрах" готов выполнить все свои обязательства по договору страхования в полном объеме", - сказал он.

Размер финансового обеспечения "Натали Турс" в "Ингосстрахе" составляет 50 млн руб., следует из информации на сайте Ростуризма.

Согласно закону, страховым случаем по договору страхования ответственности туроператора является неисполнение туроператором своих обязательств по договору о реализации туристского продукта по причине прекращения деятельности туроператора.

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Проблемы туроператора "Натали турс"
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