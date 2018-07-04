В Минпромторге рассчитывают на кратный рост экспорта российских медпрепаратов к 2030 году

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли РФ рассчитывает на кратный рост экспорта отечественных препаратов к 2030 году. Об этом говорится в проекте стратегии развития фармацевтической промышленности РФ на период до 2030 года.

По итогам 2017 года, по данным министерства, экспорт фармпродукции превысил $700 млн, что больше результата 2016 года на 16%.

"Дальнейший прирост данного показателя возможен, в первую очередь, за счет развития сегмента инновационных лекарственных препаратов в узких терапевтических нишах. Российскими предприятиями созданы новые молекулы в высоковостребованных нозологиях, таких как терапия ВИЧ, гепатит С, сахарный диабет. При государственной поддержке с 2009 года зарегистрировано 70 российских конкурентоспособных лекарственных препаратов. Ряд препаратов проходит регистрацию более чем в 60 странах мира, не только на рынке Евразийского экономического союза, но и в странах Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки, что должно обеспечить кратный прирост объемов экспорта российской фармацевтической продукции к 2030 году", - говорится в документе.

При этом фармкомпании с выходом на внешние рынки несут значительные инвестиционные риски, отмечают в министерстве. "Целесообразно поддерживать такие проекты, которые имеют локальных партнеров на рынках экспорта с подтвержденной рыночной долей в целевых сегментах, наличие соглашений, предусматривающих разделение рисков или перенесение части инвестиций на локальных партнеров, страхование рисков, что повышает вероятность достижения целевых показателей и позволяет управлять издержками и рисками в долгосрочной перспективе", - добавляют в Минпромторге.

Минпромторг ранее разместил для общественного обсуждения проект распоряжения правительства РФ об утверждении новой стратегии. Документ сохраняет основные цели действующей редакции стратегии (госпрограмма по развитию фармацевтической и медицинской промышленности на 2013-2020 годы), но фокусируется на новых задачах, в число которых входит усиление государственной политики по поддержке инноваций, развитие локальных компетенций в химическом и биологическом синтезе активных веществ и фармацевтических субстанций, отмечают в министерстве.

"В новой редакции стратегии мы ставим перед собой амбициозные цели, в числе которых прорывное научно-технологическое и социально-ориентированное развитие фармацевтической промышленности, создание в фарме высокопроизводительного экспортно-ориентированного сектора и, как следствие, увеличение объема экспорта лекарственных средств не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом - до $1 млрд в год. Стратегическими задачами являются обеспечение отрасли квалифицированными кадрами, повышение ожидаемой продолжительности жизни населения", - приводит ведомство слова министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.