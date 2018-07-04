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Госдума поддержала в I чтении ограничение участия АСВ как кредитора при банкротствах

Экономика и бизнес
4 июля, 16:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Такая норма позволит более корректно решить проблему конфликта интересов, возникающего при совмещении АСВ функций конкурсного управляющего кредитной организацией и ее кредитора

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении внесенный правительством законопроект об ограничении в правах Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в делах о банкротстве, исключив возможность его участия в качестве кредитора при принятии решений на собраниях кредиторов.

Сейчас АСВ пользуется в деле о банкротстве (принудительной ликвидации) кредитных организаций тремя привилегиями - первоочередное удовлетворение требований, возможность оказывать влияние на ход ликвидационных процедур посредством принятия решений на собраниях (комитетах) кредиторов и осуществление полномочий органов управления банка.

"Такое положение противоречит концептуальным основам законодательства о несостоятельности (банкротстве), согласно которым привилегированные кредиторы обладают ограниченными правами и не имеют возможности участвовать в принятии решений в ходе процедур банкротства. Существующее совмещение статуса привилегированного и конкурсного кредитора предоставляет агентству чрезмерную защиту и вызывает недовольство у вкладчиков и коммерческих кредиторов с незначительным размером требований, не способных оказывать влияние на ход ликвидационных процедур", - считают в кабмине.

Законопроект исключает для АСВ возможность участия в качестве кредитора в принятии решений на собраниях (комитетах) кредиторов, в том числе через уполномоченный орган (ФНС России). Такая норма позволит более корректно решить проблему конфликта интересов, возникающего при совмещении АСВ функций конкурсного управляющего (ликвидатора) кредитной организацией и ее кредитора, отмечает правительство. "Данная мера также позволит перераспределить голоса на собраниях кредиторов в пользу наименее защищенной категории кредиторов - кредиторов третьей очереди, включая субъектов малого предпринимательства", - говорится в пояснительной записке.

Законопроект одновременно предоставляет возможность включения требований АСВ в реестр требований кредиторов независимо от даты его закрытия. Поскольку вкладчики сейчас вправе обратиться в агентство за получением страхового возмещения по вкладу в течение всего срока конкурсного производства, на практике возникают ситуации, когда право требования по вкладу переходит от вкладчика к АСВ уже после закрытия реестра требований кредиторов. В этом случае такое требование агентства подлежит удовлетворению после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, что негативным образом отражается на поступлениях в фонд обязательного страхования вкладов, отмечается в сопроводительных материалах к документу.

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