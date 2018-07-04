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"Газпром" и Petrovietnam планируют в 2018 году добыть 2 млрд куб. м на шельфе Вьетнама

Экономика и бизнес
4 июля, 16:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Российская компания также сообщила о завершении разработки технико-экономического обоснования проекта строительства комплекса по производству малотоннажного СПГ

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. "Газпром" и Petrovietnam планируют в 2018 году добыть 2 млрд куб. м газа и газового конденсата на месторождениях Мок Тинь и Хай Тхать на шельфе Вьетнама. Об этом сообщила российская компания по итогам рабочей встречи председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера и председателя совета директоров вьетнамской национальной нефтегазовой группы Petrovietnam Чан Ши Тханя.

"Стороны обсудили широкий спектр направлений сотрудничества компаний. В частности, речь шла о геологоразведочных работах и добыче углеводородов на территории Вьетнама, перспективах реализации совместных проектов в области газовой электрогенерации и газомоторного топлива, о взаимодействии в сфере обучения персонала. Было отмечено, что в 2018 году добыча газа на месторождениях Мок Тинь и Хай Тхать запланирована в объеме 2 млрд куб. м", - сообщила компания.

"Газпром" также сообщил о завершении разработки технико-экономического обоснования совместного с Petrovietnam проекта строительства комплекса по производству малотоннажного СПГ, предназначенного для использования в качестве моторного топлива, и сети газозаправочных станций.

Вьетнамская группа Petrovietnam занимается разведкой, добычей, переработкой, транспортировкой и реализацией углеводородов. Между ней и "Газпромом" действует соглашение о стратегическом партнерстве. Совместная операционная компания - "Вьетгазпром" ведет разведку на ряде блоков континентального шельфа Вьетнама.

Кроме того, с 2013 года Gazprom EP International B.V. и Petrovietnam ведут промышленную добычу газа и газового конденсата на месторождениях Мок Тинь и Хай Тхать на шельфе Вьетнама. В 2015 году также зарегистрировано российско-вьетнамское совместное предприятие по газомоторному топливу PVGAZPROM Natural Gas for Vehicles.

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