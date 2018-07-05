Почему возникли проблемы у "Натали Турс" и DSBW-Tours

В последние дни сразу несколько туроператоров заявили о проблемах, вынуждающих их прекратить или приостановить свою деятельность. Причем речь идет о долгожителях туристического рынка — компаниях "Натали Турс" и DSBW-Tours. Первая существует с 1992 года, вторая работала с 1991 года и прекратила свою деятельность 3 июля. Туроператор "Натали Турс" аннулировал все туры с вылетом с 4 июля по 30 сентября из-за невозможности договориться с принимающими партнерами, но в ближайшее время планирует возобновить продажу путевок на зимний сезон.

Плата за переоцененный спрос

Процесс сокращения числа туркомпаний начался в 2014 году, рассказал ТАСС вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин. Раньше их было 2500, а сейчас около 600. "Каждый год прекращает свою деятельность, в том числе и из-за финансовых проблем, пять-десять туроператоров", — отметил эксперт.

Проблемы, возникшие у "Натали Турс" и DSBW-Tours, не несут системных рисков, и другие туроператоры чувствуют себя весьма комфортно, утверждают эксперты. Пострадавшие компании просто не учли изменений, которые происходят на рынке туруслуг, переоценили спрос на свой продукт. "Сокращение чартерных программ и приостановка деятельности отдельных туроператоров, которые в настоящее время имеют место на российском туристическом рынке, связано с неверной оценкой туристическими компаниями рыночной конъюнктуры, ошибками в прогнозах потребительского спроса и завышенными ожиданиями относительно роста выездного туризма на ряде направлений", — заявил глава Ростуризма Олег Сафонов.

Дело даже не в том, что люди стали реже ездить в путешествия или меньше тратить на поездки, а в том, что они выбирают крупных туроператоров, рассказал ТАСС вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Кроме того, активно развивается самостоятельный туризм.

Проблемные туроператоры в последний год реализовали всего несколько тысяч туров, в то время как их конкуренты, также продающие путевки в Испанию, Турцию, Грецию, отправляли более 1 млн туристов в год, говорит Барзыкин. При этом у крупных игроков лучше условия кредитования, есть возможность покупки оптом чартерных программ, а у некоторых имеется собственный авиапарк.

Рынок укрупняется, согласен Дмитрий Горин. "В России появились туроператоры, которые имеют свои авиакомпании с авиапарком в 20–70 самолетов, они управляют гостиничными сетями, у них есть собственные автобусные компании, — объясняет он. — Они могут быстрее управлять рисками". Например, туроператор, у которого есть собственные чартерные рейсы, может менять самолет с большего на меньший — в зависимости от количества проданных путевок.

Кроме того, зарубежные партнеры российских компаний после кризиса 2014 года ужесточили условия, они неохотно предоставляют рассрочки российским компаниям при оплате туров.

Продавать путевки за рубеж стало сложнее еще и из-за дешевеющего рубля. "В апреле он подешевел сразу на 12%", — напоминает Горин. При этом авиационное топливо подорожало на 5–10%, добавил эксперт.

Также на спрос — и совсем не в лучшую сторону — повлиял чемпионат мира по футболу, говорит Горин. "Многие люди предпочитают остаться в России, а отпуск переносят на другое время", — сказал он.

Туристов вывезут с курортов и выплатят компенсации

В отличие от 2014 года, когда прекратили свою деятельность несколько крупных туроператоров ("Нева", "Южный крест", "Лабиринт"), сейчас существует действенный механизм защиты туристов, говорит Горин.

Есть фонды персональной ответственности туроператора и резервный фонд. Общая сумма страхового покрытия составляет 22 млрд рублей.

Эти средства могут быть использованы для расчетов с пострадавшими туристами и при необходимости — для возвращения домой тех из них, чьи билеты в пакетном туре окажутся неоплаченными.

"Натали Турс" к 5 июля планирует предложить клиентам механизмы компенсации, сказал президент компании Владимир Воробьев.

Клиентам DSBW-Tours за компенсацией придется обращаться в страховые компании, сообщил гендиректор компании Карен Гончаров.

Мария Селиванова