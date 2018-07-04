Индустриальный парк "Патриот" для проектов по робототехнике создадут в Подмосковье

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Власти Московской области запланировали строительство индустриального парка "Патриот" в Одинцовском городском округе Московской области, в нем смогут разместиться новые предприятия машиностроения, робототехники и фармацевтики. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

"Подмосковье планирует создание индустриального парка "Патриот" общей площадью 178 га. Предполагается, что там разместятся производства в сфере IT, робототехники, машиностроения, фармацевтики, а также логистические центры. Кроме того, на территории будет налажена административная и общественная зона с размещением офисов, торгово-выставочного комплекса, придорожного комплекса с АЗС и гостиницы на 400 мест", - процитировали в пресс-службе заместителя председателя правительства - министра инвестиций и инноваций Московской области Дениса Буцаева.

По данным ведомства, инженерная и транспортная инфраструктуры индустриального парка будут готовы к 2020 году.

Стоимость инвестиций в создание парка в министерстве не уточнили.