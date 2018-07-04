Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.07:
$ 63.23
€ 73.71
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Индустриальный парк "Патриот" для проектов по робототехнике создадут в Подмосковье

Экономика и бизнес
4 июля, 17:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Инженерную и транспортную инфраструктуру парка планируют подготовить к 2020 году

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Власти Московской области запланировали строительство индустриального парка "Патриот" в Одинцовском городском округе Московской области, в нем смогут разместиться новые предприятия машиностроения, робототехники и фармацевтики. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

"Подмосковье планирует создание индустриального парка "Патриот" общей площадью 178 га. Предполагается, что там разместятся производства в сфере IT, робототехники, машиностроения, фармацевтики, а также логистические центры. Кроме того, на территории будет налажена административная и общественная зона с размещением офисов, торгово-выставочного комплекса, придорожного комплекса с АЗС и гостиницы на 400 мест", - процитировали в пресс-службе заместителя председателя правительства - министра инвестиций и инноваций Московской области Дениса Буцаева.

По данным ведомства, инженерная и транспортная инфраструктуры индустриального парка будут готовы к 2020 году.

Стоимость инвестиций в создание парка в министерстве не уточнили.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Бывший участник команды КВН "Пирамида" умер во Владикавказе
2
Васильев сообщил об обысках в кабинете уволенного первого вице-премьера Дагестана
3
Путин подписал закон об изменении параметров бюджета Пенсионного фонда на 2018 год
4
Голосовой помощник Siri перебил министра обороны Великобритании на заседании Палаты общин
5
Группа компаний "Натали Турс". Досье
6
Чемпионы ЕГЭ-2018 дали свои советы по сдаче экзаменов
7
"Натали Турс" с 5 июля предложит клиентам компенсации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости