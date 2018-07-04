Средств Фонда дольщиков не хватит на достройку объектов Urban Group

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Средств Фонда защиты прав дольщиков не хватит на достройку проблемных объектов подмосковного застройщика Urban Group. Об этом заявил в ходе пресс-конференции министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев.

"То, что касается Фонда защиты прав дольщиков - сумма там очень небольшая, поэтому если кто-то считает, что мы туда собираем огромные деньги, за которые сможем покрыть дыру Urban Group - не сможем. И, естественно, без помощи федерального бюджета и бюджета Московской области мы эту проблему точно не решим", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

Финансовый аудит застройщика подошел к заключительной стадии, продолжил министр. Официальная презентация аудиторского отчета пройдет в четверг в ходе рабочего совещания, после чего министерство будет готово дать информацию по финансовым проблемам застройщика, уточнил Якушев. "Ничего нового я не скажу - там очень большая дыра", - сказал он.

Объем средств, собранных Фондом защиты дольщиков, составляет 1,6 млрд рублей, уточнил руководитель министерства.

"По нашим оценкам, проблема обманутых дольщиков в России - это не одна сотня миллиардов рублей", - заключил Якушев.

Urban Group - один из крупнейших застройщиков жилья в Подмосковье. 30 мая он объявил о приостановке продаж жилья в связи с аудитом компании. Также было остановлено строительство домов. Ранее сообщалось, что Urban Group имеет обязательства перед 20 тыс. дольщиков.