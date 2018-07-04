Минсельхоз повысил прогноз по экспорту зерна до 45 млн тонн

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Экспорт зерна в следующем сельхозгоду (начнется 1 июля) может составить 45 млн т, прогноз по урожаю сохраняется на уровне 100 млн т. Об этом на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам сообщил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

Глава департамента растениеводства Минсельхоза РФ Петр Чекмарев на совещании в Совете Федерации 22 мая говорил о том, что экспорт зерна 2018-2019 сельхозгоду может составить 35-40 млн т.

"С учетом остатков, которые есть по прошлому году и с учетом объема урожая, который соберем в этом году, я думаю, что экспорт зерна за рубеж составит порядка 45 млн т", - сказал сегодня Патрушев.

Министр отметил, что несмотря на нестабильные погодных условия, российские аграрии завершили посевную кампанию и уже приступили к уборочной.

"По нашим предварительным оценкам, уровень урожая может составить порядка 100 млн т, это хуже, чем в прошлом году, но, тем не менее, кого-то винить или кого-то хвалить бессмысленно. Это не от нас зависит, а от погодных условий, а мы делаем все, что от нас зависит", - сказал он.

Патрушев сообщил, что на сегодняшний день цены на зерно не достигли пока уровня прошлого года. "Тем не менее с учетом небольшого урожая, я думаю, что тенденция по увеличению цены сохранится и где-то к 8,5 тыс. рублей мы придем", - сказал министр.

Он напомнил, что принято решение о том, что часть затрат, которые понесли сельхозтоваропроизводители из-за роста цены на ГСМ, будут компенсироваться. "По нашим расчетам, с января по июнь эти повышенные затраты составят порядка 10-11 млрд рублей", - сообщил он, отметив, что объем компенсации будет обсуждаться Минсельхозом совместно с Минфином.