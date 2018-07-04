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Фонд защиты дольщиков будет достраивать только крупные долгострои

Экономика и бизнес
4 июля, 17:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

В законе норма прописана только для компаний, подобных СУ-155, рассказал глава Минстроя Владимир Якушев

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Глава Минстроя Владимир Якушев разъяснил, в каких случаях Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства будет достраивать дома обманутых дольщиков.

"Только для историй, подобных СУ-155, эта норма в законе прописана", - сказал министр в среду на пресс- конференции.

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Президент России Владимир Путин в среду подписал закон, предусматривающий создание новой системы финансирования жилищного строительства, который должен усилить защиту прав дольщиков. Документ, принятый Госдумой 21 июня и утвержденный Советом Федерации 27 июня, опубликован на едином портале правовой информации.

"Эта норма - особая, и она включается только в тот момент, когда принято решение правительства о поддержке того или иного проекта. В других случаях эта норма не работает, и фонд не будет заниматься всеми объектам обманутых дольщиков - чтобы не было такого понимания, что фонд сегодня вдруг решил достаивать все объекты во всех субъектах России", - подчеркнул Якушев.

В настоящий момент в России 30,6 тыс. участников долевого строительства учитываются региональными реестрами обманутых дольщиков, проблемными считаются 842 объекта строительства, где заключено 80 тыс. договоров долевого участия, добавил министр. Проблема дольщиков должна решаться в соответствии с региональными планами-графиками, при контроле Минстрой России, указал министр.

Проблемный СУ-155

Холдинг "СУ-155" - один из крупнейших российских строительных холдингов, который объединяет более 80 промышленных предприятий и строительных организаций. В 2015 году холдинг объявил о неспособности завершить строительные проекты в России из-за сложной экономической ситуации. Общий долг компании перед кредитными организациями превышает 17 млрд руб., иски о банкротстве холдинга подали Сбербанк, банк "Открытие" и Росбанк, компания несла обязательства перед 27 тыс. пайщиков в 14 регионах России.

В декабре 2015 года к решению проблемы подключилось правительство РФ, в каждом регионе были разработаны алгоритмы по решению вопросов застройки проблемных объектов при участии банка "Российский капитал", который выступил в роли банка-санатора. Банком введено в эксплуатацию порядка 100 недостроенных домов холдинга домов, еще порядка 30 домов планируется завершить до конца 2018 года.

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