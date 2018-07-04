Клиенты "Натали Турс" требуют возврата денег

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Туристы из нескольких российских регионов, которые купили туры у одного из старейших туроператоров на российском рынке "Натали Турс", не смогли попасть в европейские отели из-за проблем компании. Как рассказали ТАСС в региональных турагентствах, работающих с компанией, продажи туров приостановлены, туристы отказываются от путешествий и ждут возврата денег.

29 июня "Натали Турс" разослала турагентствам письмо об отмене с 30 июня чартерных рейсов на фоне низкого спроса чартерных программ в Испанию, Италию, Турцию и Грецию. Позже компания объявила об аннулировании ранее подтвержденных туров с 4 июля по 30 сентября 2018 года и признала, что столкнулась с кризисом ликвидности и вынуждена искать внешнего инвестора. По словам президента компании Владимира Воробьева, туроператор 5 июля предложит клиентам механизмы компенсации.

В ожидании заселения

Не смогли разместиться в Испании и Италии клиенты туроператора, прилетевшие на отдых из Архангельской и Волгоградской областей, с Урала и из других регионов России.

"У наших туристов возникли проблемы с размещением в отелях в Испании. Пока немного туристов - две семьи - в Салоу и в Барселоне не смогли заселиться в отель. Одни 3 июля, вторые 30 июня. Те, кто 30 июня, купили за свой счет, прилетят с отдыха - придут к нам с претензией", - сказали ТАСС представитель архангельского турагентства "Пилигрим на Садовой".

В волгоградском офисе "Натали Турс" ТАСС сообщили, что решается проблема с заселением четырех туристов, которые прилетели по путевкам в Испанию и в Италию. Собеседница агентства пояснила, что "вероятно, не были проплачены принимающей стороне брони отелей, поэтому брони слетели и сейчас предлагают замены".

Как написала в Instagram уральская туристка Ярослава Васильева, она прилетела в Испанию по путевке "Натали Турс" еще 26 июня, но по прилету ее никто не встретил. По словам девушки, до гостиницы добралась самостоятельно. "Проблемы с оплатой отеля появились у людей, которые прилетели 28 июня, а проблемы с оплатой вообще всего - у людей, которые взяли путевки после 30 июня", - отметила Васильева.

У пензенского турагентства "Мир путешествий" возникла проблема с отправкой свадебной пары в Сан-Ремо по путевке от "Натали Турс". "Нам пришлось покупать билеты на регулярный рейс для отдыхающих за свои деньги, благо был запас времени. Представители туроператора пообещали возместить эти затраты", - отметила представитель турагентства.

Директор турагентства "Роза ветров-НН" из Нижнего Новгорода Мария Свиридова рассказала, что до конца октября компания продала 20 путевок "Натали-турс". "Теперь мы понимаем, что придется самим компенсировать туристам поездку. Как правило, мы договариваемся с клиентами так: половину путевки они оплачивают сами, а половину - мы", - отметила она

Аннулирование заявок на туры

На фоне трудностей у "Натали Турс" туристы стали отказываться от забронированных ранее путешествий. Так, в калининградской туристической компании "Мик-Авиа" с воскресенья начали принимать заявления клиентов на возврат денег по несостоявшимся турам в рамках чартерных программ.

"Из Калининграда в испанскую Барселону чартеры ходили два раза в неделю, по понедельникам и четвергам. Сейчас эти рейсы сняты, и туристам, отдых которых оказался нарушенным, приходится писать заявления о возврате стоимости несостоявшихся туров", - сказала ТАСС советник генерального директора компании Светлана Хромова и уточнила, что "возврат денег будет произведен оперативно".

В Череповце отметили, что аннулировано около пяти заявок на отдых в Испании и Италии. "Мы забронировали отели для наших туристов, но "Натали Турс" аннулировала эти заявки, теперь ждем возврата средств", - сообщили ТАСС в местном турагентстве "Нова тур".

Турфирмы надеются на разрешение ситуации

Часть турфирм уже приостановила продажу туров одного из старейших туроператоров. Как рассказали ТАСС в ижевском турагентстве "Азбука отдыха", из-за возникших проблем продажи туров данного оператора приостановлены с минувшей пятницы. Аналогичная ситуация в партнерском офисе "Натали Турс" в Оренбурге. В астраханской туркомпании "Цезарь" заявки туристов перебронировали с "Натали Турс" на других туроператоров.

Кто-то все еще ждет информации от самого оператора. "У нас есть люди, которые должны будут вылетать в ближайшие несколько месяцев, но по этим заявкам ждем комментариев от туроператора и ждем официальной информации о продолжении работы или о возврате денежных средств", - отметила исполнительный директор псковской компании "Турботревел" Марина Тимофеева

Однако часть агентств все еще продолжают предлагать туры компании и надеются на разрешение проблемной ситуации. "С 2003 года работаем с фирмой - не было ни одной претензии, отличный оператор, надеемся, он благополучно выйдет из ситуации", - сказала ТАСС директор фирменного офиса в Ставрополе Лариса Шкаленко.