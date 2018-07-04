Росалкогольрегулирование предложило ограничить крепость алкоголя в пластике

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Росалкогольрегулирование предлагает продавать в ПЭТ-упаковке только алкоголь крепостью не более 6%.

Об этом сообщил начальник сводного аналитического управления ведомства Владислав Спирин на круглом столе в Госдуме.

"Должен быть всесторонний анализ последствий, но мы за то, чтобы принять срочные меры по установлению крепости, чтобы водки не было, коньяков не было в ПЭТ-таре. Это должно найти изменения в законодательстве, мы предлагали поставить 6%", - сказал он.

По словам Спирина, введение ограничений на продажу алкогольной продукции в ПЭТ-таре объемом более 1,5 л фактически легализовала реализацию водки и винодельческой продукции в ПЭТ-таре. Он указал, что на рынке существуют опасения, что дальнейшее ограничение ПЭТ-тары приведет к тому, что люди перейдут на крепкий алкоголь. Однако, по словам Спирина, такого не происходит и потребители слабоалкогольной продукции, в первую очередь, пива и вина, не переходят на водку.

Он отметил, что доля пивоваренной продукции в общей доле продаваемой алкогольной продукции растет. "Если в 2016 году пива было 75%, а крепкого алкоголя - 10,5%, то сейчас пива - 77%, а доля крепкого алкоголя снизилась на 0,5%", - сообщил Спирин.

Он также напомнил, что, согласно данным Минздрава, в России ежегодно снижается на пол-литра доля потребляемого алкоголя на душу населения. "Значит, принимаемые меры верные", - подчеркнул чиновник.

Сейчас законодательно действует запрет на производство, оборот и розничную продажу алкогольной продукции в ПЭТ-таре объемом более 1,5 л, за исключением продукции, поставляемой на экспорт.

Кроме того, в нижнюю палату парламента группой депутатов Госдумы от фракции "Единая Россия" и членов Совета Федерации был внесен законопроект о поэтапном запрете на производство, оборот и розничную продажу алкогольной продукции в ПЭТ-таре объемом более 0,5 л (за исключением поставляемой на экспорт). В пояснительной записке к документу отмечалось, что такой запрет будет способствовать снижению уровня алкоголизации населения и улучшению здоровья нации.