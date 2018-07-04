"Алроса" реализовала на аукционе во Владивостоке алмазы на $17 млн

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. "Алроса" реализовала 121 алмаз общим весом 2 тыс. карат на общую сумму 17 млн долларов на аукционе, прошедшем во Владивостоке с 18 по 29 июня 2018 г. На торгах проданы камни специальных размеров - более 10,8 карата. Об этом говорится в сообщении компании.

Аукцион завершился с превышением стартовой цены в 1,8 раза, прокомментировал результаты торгов директор Единой сбытовой организации (ECO) "Алроса" Евгений Агуреев.

В торгах участвовали компании из России, Гонконга, Бельгии, Израиля, Индии, ОАЭ, США и Китая. Победителями признаны 36 фирм.

В 2018 г. "Алроса" проведет во Владивостоке еще два аукциона - в сентябре и ноябре.

"Алроса" занимается разведкой, добычей, производством и продажей алмазов. Компания добывает алмазы на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Акционеры компании - Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Республика Саха (Якутия) - 25%, улусы (районы) Якутии - 8%. В свободном обращении находится почти 34% акций.