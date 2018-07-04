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На Украине открыли уголовное дело по факту выплаты премии сотрудникам "Нафтогаза"

Экономика и бизнес
4 июля, 18:46 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 4, июля. /ТАСС

Ранее наблюдательный совет принял решение о выплате сотрудникам премий на общую сумму $46,3 млн за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитражном суде

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КИЕВ, 4 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное дело по факту выплаты топ-менеджерам компании "Нафтогаз Украины" огромных премий за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитражном суде по транзитному контракту. Об этом в среду заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

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"Да, начали (уголовное производство - прим. ТАСС). Вопрос в том, уполномочен ли наблюдательный совет принимать такие решения. И есть ли у них право назначать премии сверх финансового плана", - приводит его слова издание "Украинские новости".

Ранее стало известно, что наблюдательный совет "Нафтогаза" принял решение о выплате сотрудникам компании премий на общую сумму $46,3 млн за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитражном суде по транзитному контракту. При этом $21 млн топ-менеджерам компании уже выплатили, несмотря на приостановку данного решения апелляционной инстанцией. По словам коммерческого директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, премии получили порядка 40 человек, которые были задействованы в работе над арбитражным процессом. Полученные деньги, по информации депутата Рады Сергея Шахова, менеджеры "Нафтогаза" успели положить на счета американских банков.

Как сообщают украинские СМИ, в "Нафтогазе" отказались назвать конкретные суммы премий и имена их получателей, сославшись на конфиденциальность данной информации.

Между тем в начале июня премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что не поддерживает выделение таких высоких премий и обратился в наблюдательный совет "Нафтогаза" с призывом пересмотреть решение о выплате сотрудникам компании премий на общую сумму $46,3 млн, что составляло 1% от суммы выигрыша в арбитраже.

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28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита на $4,63 млрд. В то же время, суд подтвердил долг "Нафтогаза" перед "Газпромом" за поставки газа в 2013-2014 годах на сумму $2 млрд. Таким образом, по результатам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен выплатить $2,56 млрд в пользу "Нафтогаза".

В конце мая - начале июня "Нафтогаз" сообщил, что компания начала взыскивать штраф через арест европейских активов "Газпрома" в Швейцарии, Британии и Нидерландах. "Газпром" обратился в Апелляционный суд округа Свеа, который 13 июня удовлетворил ходатайство компании и приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража. В "Нафтогазе" заявили, что продолжат добиваться ареста активов "Газпрома" в иностранных юрисдикциях.

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