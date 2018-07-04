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Сбербанк: около 30-40% киберпреступлений совершают школьники в возрасте 14-15 лет

Экономика и бизнес
4 июля, 18:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Отмечается также, что каждая вторая атака проводится в адрес компаний финансового сектора

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Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов

© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Более трети киберпреступлений совершают школьники в возрасте 14-15 лет. Такие данные представил журналистам зампред Сбербанка Станистав Кузнецов в ходе презентации исследования банка "Новые вызовы цифрового мира", посвященного вопросам киберугроз в современном мире и противодействия им.

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"Мы сделали вывод в этом исследовании о том, что киберпреступность по итогам 2017 года стремительно молодеет: примерно 30-40% преступлений, к сожалению, уже совершается школьниками в возрасте 14-15 лет", - сказал Кузнецов.

При этом, по его словам, более 80% атак используют средства социальной инженерии, а основной фокус внимания преступников направлен на финансовый сектор.

"Мы уже сегодня видим, что каждая вторая атака проводится в адрес компаний финансового сектора. К сожалению, пока уровень открытости тех, кого атаковали, не очень высокий. И, по нашему заключению, только лишь 20% атак становятся публичными, в том числе из-за нежелания компаний раскрывать информацию", - добавил Кузнецов.

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