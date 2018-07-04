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ЦБ: интерес мошенников к подделке российских денег практически исчез

Экономика и бизнес
4 июля, 19:06 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 4, июля. /ТАСС

Это обусловлено повышением качества и уровня защиты банкнот, отметила первый зампред Центрального банка РФ Ольга Скоробогатова

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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 июля. /ТАСС/. Подделка денег практически не представляет интереса для преступного мира в России. Уровень защиты банкнот и информированность населения о защитных признаках обусловливают минимальный уровень числа подделок, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в ходе IV международной конференции "Актуальные вопросы развития наличного денежного обращения".

"Наши цифры по фальшивым банкнотам нас удовлетворяют, потому что качество банкнот, которые мы выпускаем, дает нам возможность выйти на очень низкий уровень подделок. Цифра 8 [фальшивок] на 1 млн купюр говорит сама за себя", - отметила она.

Желание заняться подделкой российских денег минимизировалось за счет существенного повышения качества и уровня защиты банкнот с одной стороны и финансовой грамотности населения с другой.

"Есть единичные случаи, но я расцениваю это больше как исключение, не как правило, попытку выпускать фальшивые банкноты в нашей стране", - отметила первый зампред Банка России.

По словам Скоробогатовой, этому также способствует активная просветительская работа Банка России. Так, в начале года ЦБ выпустил совместно с Гознаком мобильное приложение, позволяющее гражданам самостоятельно проверять банкноты на наличие защитных признаков, сообщила представитель ЦБ.

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