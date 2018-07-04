Источник: трехсторонняя встреча России, Украины и ЕС по газу пройдет 17 июля

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Россия, Украина и Евросоюз договорились, что переговоры по газу состоятся 17 июля в Берлине, сообщил ТАСС источник в Еврокомиссии.

О возможности переговоров сообщалось и ранее, но дата и место согласовывались. В частности, обсуждалась возможность проведения встречи в Вене.

В конце мая замглавы Еврокомиссии по Энергосоюзу Марош Шефчович отправил письмо министру энергетики РФ Александру Новаку о возможности проведения переговоров. Он предлагал своим российским и украинским коллегам провести новый раунд трехсторонних переговоров по поставкам и транзиту газа - по будущему транзиту через Украину, его объемам и ценам.

Украина уже неоднократно заявляла, что готова вести трехсторонние переговоры о транзите после 2019 года. Как отмечают эксперты, только вмешательство Еврокомиссии может позволить обеспечить хотя бы минимальную загрузку газотранспортной системы Украины после завершения десятилетнего контракта, подписанного Москвой и Киевом в 2009 году, и ввода в строй "Северного потока - 2". После того как этот газопровод обеспечит необходимые мощности для прямой дешевой прокачки газа в Европу без посредничества Украины и Словакии, экономическая потребность РФ в украинском и словацком транзите отпадет.