Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.07:
$ 63.23
€ 73.71
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Нафтогаз" сообщил о возобновлении ареста активов "Газпрома"

Экономика и бизнес
4 июля, 18:31 дата обновления: 4 июля, 18:47 UTC+3

Речь идет об акциях Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, заявили в украинской компании

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 4 июля. /ТАСС/. Высший суд швейцарского кантона Цуг возобновил арест акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. Об этом заявили в среду в украинской компании "Нафтогаз".

Смотрите также

"Нафтогаз" ожидает до 13 июля решение суда Нидерландов по аресту активов "Газпрома"

МИД РФ: Киев заявлениями по "Северному потоку - 2" ставит под сомнение свою надежность

Порошенко намерен создать группу в ЕС для остановки строительства "Северного потока - 2"

"Высший суд швейцарского кантона Цуг возобновил арест акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, которые принадлежат ПАО "Газпром". Активы останутся под арестом, пока будет рассматриваться апелляция НАК "Нафтогаз Украины" на решение о снятии ареста с этих акций, которое ранее принял местный орган по взысканию долгов", - сообщила пресс-служба предприятия.

В "Нафтогазе" отметили, что теперь активы "не могут выводиться из юрисдикции соответствующего органа по взысканию долгов до окончательного решения по апелляции Нафтогаза".

В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж принял окончательное решение по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом" в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины. Суд обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд за недопоставку объемов по транзиту.

Смотрите также

Международный арбитражный спор "Газпрома" и "Нафтогаза Украины". Досье

В конце мая - начале июня "Нафтогаз" сообщал, что компания начала взыскивать штраф через арест европейских активов "Газпрома" в Швейцарии, Британии и Нидерландах. 5 июня компания заявила, что голландский суд удовлетворил его ходатайство об аресте долей "Газпрома" в его голландских дочерних компаниях и их задолженности. Тогда же в "Нафтогазе" напомнили, что был инициирован арест активов в других юрисдикциях, включая доли "Газпрома" в его дочерних компаниях Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

"Газпром" обратился в Апелляционный суд округа Свеа, который 13 июня удовлетворил ходатайство компании и приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража. "Нафтогаз" 18 июня представил шведскому суду свои возражения по этому решению. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Газовый конфликт России и Украины
Страны
Россия Украина Швейцария
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Расследование отравления двух человек неизвестным веществом близ Солсбери набирает обороты
2
Эксперты: увеличение пенсионного возраста в РФ не изменит срока жизни на пенсии
3
"Нафтогаз" сообщил о возобновлении ареста активов "Газпрома"
4
Путин подписал закон об изменении параметров бюджета Пенсионного фонда на 2018 год
5
Бывший участник команды КВН "Пирамида" умер во Владикавказе
6
Песков не стал комментировать сообщения о рисках повторения кризиса 1998 года
7
Голосовой помощник Siri перебил министра обороны Великобритании на заседании Палаты общин
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости