"Нафтогаз" сообщил о возобновлении ареста активов "Газпрома"

КИЕВ, 4 июля. /ТАСС/. Высший суд швейцарского кантона Цуг возобновил арест акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. Об этом заявили в среду в украинской компании "Нафтогаз".

"Высший суд швейцарского кантона Цуг возобновил арест акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, которые принадлежат ПАО "Газпром". Активы останутся под арестом, пока будет рассматриваться апелляция НАК "Нафтогаз Украины" на решение о снятии ареста с этих акций, которое ранее принял местный орган по взысканию долгов", - сообщила пресс-служба предприятия.

В "Нафтогазе" отметили, что теперь активы "не могут выводиться из юрисдикции соответствующего органа по взысканию долгов до окончательного решения по апелляции Нафтогаза".

В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж принял окончательное решение по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом" в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины. Суд обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд за недопоставку объемов по транзиту.

В конце мая - начале июня "Нафтогаз" сообщал, что компания начала взыскивать штраф через арест европейских активов "Газпрома" в Швейцарии, Британии и Нидерландах. 5 июня компания заявила, что голландский суд удовлетворил его ходатайство об аресте долей "Газпрома" в его голландских дочерних компаниях и их задолженности. Тогда же в "Нафтогазе" напомнили, что был инициирован арест активов в других юрисдикциях, включая доли "Газпрома" в его дочерних компаниях Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

"Газпром" обратился в Апелляционный суд округа Свеа, который 13 июня удовлетворил ходатайство компании и приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража. "Нафтогаз" 18 июня представил шведскому суду свои возражения по этому решению.