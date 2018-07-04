Минкомсвязь внесла в правительство первый вариант нацпрограммы по цифровой экономике

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций внесло в правительство предварительный вариант национальной программы по развитию цифровой экономики России. Об этом сообщил журналистам глава министерства Константин Носков в кулуарах конференции "Цифровая экономика: прорыв в будущее" в Аналитическом центре при правительстве РФ.

Программа "Цифровая экономика РФ" на срок до 2024 года включительно была утверждена летом 2017 года. В мае этого года президент РФ Владимир Путин поручил правительству скорректировать программу, чтобы придать ей статус национальной. Проект национальной программы правительство должно представить до 1 октября для рассмотрения советом при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

"Внесена первая такая предварительная версия [национальной программы по развитию цифровой экономики], - рассказал Носков. - В течение лета-начала осени программа будет дорабатываться, перерабатываться. Идут дискуссии в рамках бюджетного процесса, с учетом этого тоже будут происходить корректировки".

По словам министра, первая версия нацпрограммы "совсем предварительная, рабочая, и сейчас идут обсуждения". Он не стал говорить о том, каков может быть объем ее финансирования, поскольку сейчас по этому вопросу идет еще дискуссия внутри правительства.

Сейчас программа состоит из пяти направлений: нормативное регулирование, кибербезопасность, образование и кадры, формирование исследовательских компетенций технологических заделов, а также информационная инфраструктура. Первый замруководителя проектного офиса по реализации программы "Цифровая экономика" Владимир Месропян пояснил, что работа по пяти базовым направлениям программы будет продолжена.

При этом в доработанной программе могут появиться и новые направления: по его словам, до конца сентября могут появиться новые направления по госуправлению и оказанию госуслуг. "Относительно остальных направлений, как то цифровая трансформация отраслей экономики, сейчас идут живые дискуссии", - отметил он. Также к концу сентября может прояснится и конкретное понимание бюджета программы, добавил Месропян.