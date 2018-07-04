Более 1 тыс. гектаров садов планируется заложить в Тамбовской области до конца года

ТАМБОВ, 4 июля. /ТАСС/. Сельхозпроизводители Тамбовской области планируют заложить в 2018 году более одной тысячи гектаров садов интенсивного типа при федеральной и областной финансовой поддержке, сообщили в среду в пресс- службе администрации региона.

В среду президент Российской академии наук Александр Сергеев вместе с губернатором Тамбовской области Александром Никитиным посетил комплекс "Сады Мичурина".

"В 2018 году тамбовские аграрии планируют заложить более 1 тысячи гектаров садов. На эти цели предусмотрена господдержка из областного и федерального бюджетов на сумму 350 млн рублей. Ранее в нашем регионе на развитие садоводства было направлено более 753 миллионов рублей, что позволило заложить более 2,5 тысячи гектаров садов, большинство из которых - современные сады интенсивного типа", - отметили в пресс-службе.

В администрации региона добавили, что Сергеев высоко оценил комплекс "Сады Мичурина" - новое предприятие, на создание которого было направлено из областного бюджета 130 млн рублей.

По данным пресс-службы, яблоневые сады на предприятии разбиты на площади 600 гектаров. При посадке применялись инновационные технологии, в частности, в карликовом саду на одном гектаре высажено порядка 2 тысяч яблонь, в то время как в обычных садах на одном гектаре сажают не более 350 яблонь.

Первый урожай яблок планируется собрать этим летом.