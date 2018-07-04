Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.07:
$ 63.23
€ 73.71
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 1 тыс. гектаров садов планируется заложить в Тамбовской области до конца года

Экономика и бизнес
4 июля, 18:48 UTC+3 ТАМБОВ ТАМБОВ 4, июля. /ТАСС

Первый урожай яблок планируется собрать этим летом

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАМБОВ, 4 июля. /ТАСС/. Сельхозпроизводители Тамбовской области планируют заложить в 2018 году более одной тысячи гектаров садов интенсивного типа при федеральной и областной финансовой поддержке, сообщили в среду в пресс- службе администрации региона.

В среду президент Российской академии наук Александр Сергеев вместе с губернатором Тамбовской области Александром Никитиным посетил комплекс "Сады Мичурина".

"В 2018 году тамбовские аграрии планируют заложить более 1 тысячи гектаров садов. На эти цели предусмотрена господдержка из областного и федерального бюджетов на сумму 350 млн рублей. Ранее в нашем регионе на развитие садоводства было направлено более 753 миллионов рублей, что позволило заложить более 2,5 тысячи гектаров садов, большинство из которых - современные сады интенсивного типа", - отметили в пресс-службе.

В администрации региона добавили, что Сергеев высоко оценил комплекс "Сады Мичурина" - новое предприятие, на создание которого было направлено из областного бюджета 130 млн рублей.

По данным пресс-службы, яблоневые сады на предприятии разбиты на площади 600 гектаров. При посадке применялись инновационные технологии, в частности, в карликовом саду на одном гектаре высажено порядка 2 тысяч яблонь, в то время как в обычных садах на одном гектаре сажают не более 350 яблонь.

Первый урожай яблок планируется собрать этим летом.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Тамбовская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Расследование отравления двух человек неизвестным веществом близ Солсбери набирает обороты
2
Эксперты: увеличение пенсионного возраста в РФ не изменит срока жизни на пенсии
3
"Нафтогаз" сообщил о возобновлении ареста активов "Газпрома"
4
Путин подписал закон об изменении параметров бюджета Пенсионного фонда на 2018 год
5
Бывший участник команды КВН "Пирамида" умер во Владикавказе
6
Песков не стал комментировать сообщения о рисках повторения кризиса 1998 года
7
Голосовой помощник Siri перебил министра обороны Великобритании на заседании Палаты общин
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости