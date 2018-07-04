Гендиректор ВТО: ограничительные меры G20 в торговле угрожают экономическому росту

ЖЕНЕВА, 4 июля. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азеведу выразил обеспокоенность в связи с вводимыми странами G20 ограничительными мерами в торговле. В заявлении, распространенном в среду в Женеве, он призвал лидеров государств "двадцатки" "проявить сдержанность" и срочно предпринять шаги по "деэскалации ситуации".

Азеведу выступил с этим заявлением, комментируя опубликованный в среду 19-й мониторинговый доклад о торговой политике этой группы государств, охватывающий период с середины октября 2017 года по середину мая 2018 года. Согласно докладу, за это время страны G20 ввели в общей сложности 39 торговых ограничений, что в два раза больше, чем за предыдущий период, рассматривавшийся в 18-м мониторинговом докладе ВТО.

"Значительный рост новых рестриктивных мер в торговле среди стран G20 должен вызывать реальную обеспокоенность международного сообщества", - отметил Азеведу. Он напомнил, что после 15 мая государствами были введены дополнительные ограничительные меры в коммерции, поэтому "ухудшение торговых отношений может быть даже хуже", чем это отражено в нынешнем докладе.

"Эта продолжающаяся эскалация представляет серьезную угрозу для роста и восстановления во всех странах, и мы видим, как это начинает сказываться на индикаторах, определяющих будущее", - пояснил гендиректор ВТО. Он призвал лидеров государств G20 "проявить сдержанность в применении новых ограничительных мер и срочно добиться деэскалации ситуации". "Я продолжу работать с правительствами G20 для достижения этой цели", - заверил Азеведу.