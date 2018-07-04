Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.07:
$ 63.23
€ 73.71
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Нацбанк Ингушетии и региональное Минэкономики подписали соглашение об обмене информацией

Экономика и бизнес
4 июля, 19:45 UTC+3 МАГАС МАГАС 4, июля. /ТАСС

По мнению сторон, соглашение может помочь выявить факторы, влияющие на уровень инфляции в регионе, а также анализе состояния экономики

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАГАС, 4 июля. /ТАСС/. Национальный банк Ингушетии Южного главного управления Центробанка России и министерство экономического развития региона заключили соглашение об информационном взаимодействии, сообщила в среду пресс-служба Минэкономики.

"Ведомства договорились о взаимном обмене информационно-аналитическими материалами и оказании консультативных услуг, что поможет выявить факторы, влияющие на уровень инфляции в регионе, а также анализе состояния и перспектив развития экономики и финансовых рынков региона", - говорится в сообщении.

Документ подписали управляющий отделением - Нацбанком Ингушетии Косым Оздоев и министр экономического развития республики Умалат Торшхоев.

"В настоящее время значимую роль приобретает работа, направленная на повышение качества регионального анализа. Для этого крайне важна согласованность действий наших ведомств и уровень информационного обеспечения деятельности", - передает пресс-служба слова Оздоева.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Ингушетия Северный Кавказ
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Нафтогаз" сообщил о возобновлении ареста активов "Газпрома"
2
Эксперты: увеличение пенсионного возраста в РФ не изменит срока жизни на пенсии
3
Путин подписал закон об изменении параметров бюджета Пенсионного фонда на 2018 год
4
Расследование отравления двух человек неизвестным веществом близ Солсбери набирает обороты
5
Бывший участник команды КВН "Пирамида" умер во Владикавказе
6
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
7
Россия приостанавливает выдачу виз литовским участникам проекта "Миссия Сибирь"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости