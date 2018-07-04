Нацбанк Ингушетии и региональное Минэкономики подписали соглашение об обмене информацией

МАГАС, 4 июля. /ТАСС/. Национальный банк Ингушетии Южного главного управления Центробанка России и министерство экономического развития региона заключили соглашение об информационном взаимодействии, сообщила в среду пресс-служба Минэкономики.

"Ведомства договорились о взаимном обмене информационно-аналитическими материалами и оказании консультативных услуг, что поможет выявить факторы, влияющие на уровень инфляции в регионе, а также анализе состояния и перспектив развития экономики и финансовых рынков региона", - говорится в сообщении.

Документ подписали управляющий отделением - Нацбанком Ингушетии Косым Оздоев и министр экономического развития республики Умалат Торшхоев.

"В настоящее время значимую роль приобретает работа, направленная на повышение качества регионального анализа. Для этого крайне важна согласованность действий наших ведомств и уровень информационного обеспечения деятельности", - передает пресс-служба слова Оздоева.