СМИ: состояние 500 богатейших людей Франции за 10 лет выросло втрое

ПАРИЖ, 4 июля. /ТАСС/. Общее финансовое состояние 500 самых богатых людей Франции возросло за последние 10 лет в три раза и составляет в настоящее время €650 млрд. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного французским экономическим журналом Challenges. Они, как сообщает в среду Agence France-Presse, будут опубликованы в новом номере еженедельника, который выходит в четверг.

В исследовании обращается внимание на то, что по состоянию на 2018 год достояние группы самых богатых людей Франции равно почти 30% ВВП страны, тогда как в 2009 году этот показатель равнялся лишь 10% от ВВП. Еженедельник напоминает, что "показатель в €650 млрд никогда ранее во Франции достигнут не был". При этом эксперты указывают и на его стремительный рост, так как всего за последний год индекс увеличился на 13%.

Герои рейтинга

Второй год подряд рейтинг богатейших людей Франции возглавляет Бернар Арно, владелец корпорации по торговле предметами роскоши - LVMH. Его достояние, совместно с членами его семьи, равно €73,2 млрд. Таким образом он выходит не только на первое место во Франции, но и на четвертое в мировом рейтинге миллиардеров.

На втором месте с показателем в €40 млрд находятся владельцы компании Chanel - братья Ален и Жерар Вертхаймеры. При этом они переходят в списке с шестого на втрое место. По результатам прошлого года торговый оборот возглавляемой ими компании составил €8,3 млрд. На третьей позиции находится владелец компании предметов роскоши Herms Аксель Дюма. Лишь ненамного отстает от него с показателем в €39,6 млрд Франсуаза Беттанкур-Мейер, владеющая крупнейшей фирмой по выпуску косметики - l'Oral.

На пятом месте в рейтинге - Жерар Мюлье, владелец торговой сети супермаркетов Auchan. Его состояние исчисляется в €38 млрд. Шестое место - у миллиардера Франсуа Пино, владельца концерна Kering - с состоянием в €30,5 млрд.

Два мира

Комментируя результаты исследования, руководство журнала Challenges отмечает, что "впервые с 1996 года число миллиардеров (при исчислении в евро) достигло 100 человек", тогда как 10 лет назад их во Франции было в три раза меньше. Также эксперты обращают внимание на то, что у 500 самых богатых людей Франции за 10 лет состояние возросло на 140%, тогда как за этот же срок размеры накоплений остального населения на счетах популярных сберкнижек "категории А" увеличилось лишь на 35%.