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Источник: ВЭБ может сократить штат до 500 человек для повышения производительности

Экономика и бизнес
4 июля, 19:51 дата обновления: 4 июля, 20:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Согласно отчету Внешэкономбанка за первый квартал 2018 года, к апрелю в госкорпорации работали более 1,6 тыс. человек

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Внешэкономбанк (ВЭБ) рассматривает возможность сокращения штата сотрудников до 500 человек. Предполагается, что это повысит производительность работы команды госкорпорации, сообщил ТАСС источник.

"Руководство поставило задачу создания инвестиционной организации с высоким авторитетом на рынке и быстрым принятием решений. Это предполагает рост интенсивности и производительности труда сотрудников, компактность команды и совершенствование бизнес-процессов. В этой связи рассматривается сценарий по оптимизации персонала до 500 человек", - пояснил собеседник агентства.

В пресс-службе госкорпорации в свою очередь отметили, что сейчас ВЭБ сокращает избыточные функции, непрофильное имущество и проводит оптимизацию численности штата. "Текущий план предусматривает сокращение численности банка в 2018 году до 1 тыс. человек. Подход к формированию команды - владение широким набором компетенций, экспертизой и высокая результативность сотрудников", - рассказали в госкорпорации.

Ранее информация о возможном сокращении штата до 500 человек со ссылкой на источники появилась в газете РБК. Издание указывало, что оптимизация штата может пройти в рамках "второй волны" сокращений в 2019 году.

Согласно отчету Внешэкономбанка за первый квартал 2018 года, к апрелю в госкорпорации работали более 1,6 тыс. человек. В 2017 году средняя численность сотрудников составляла почти 1,8 тыс. человек.

В конце мая в госкорпорации сменилось руководство - ВЭБ возглавил бывший первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

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