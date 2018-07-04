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ЦБ будет определять размер дисконта по оборонным кредитам, передаваемым в Промсвязьбанк

Экономика и бизнес
4 июля, 20:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Замминистра финансов Алексей Моисеев отметил при этом, что механизм передачи капитала вместе с оборонными кредитами будет индивидуальным

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Банки будут передавать оборонные кредиты в Промсвязьбанк с дисконтом на размер резервов по проблемным кредитам, размер этого дисконта будет определять Центробанк, сообщил ТАСС замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Дисконт в размере резервов. [Размер дисконта] определяет ЦБ", - сказал он.

При этом сами кредиты, которые будут передаваться с дисконтом, будут определяться с участием правительства, следует из слов Моисеева. "Этим будет заниматься правительство, ведомство, которое занимается этими предприятиями, будут определять. Наверное, Минпром, Минобороны. Нашей [Минфина] роли я здесь не вижу", - сказал он. Механизм передачи капитала вместе с оборонными кредитами будет индивидуальным, добавил Моисеев.

Правительство совместно с ЦБ РФ определили Промсвязьбанк в качестве опорного для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам, сообщил ранее глава Минфина Антон Силуанов. Он отмечал, что банк по своему размеру, наличию разветвленной сети отделений и ряду других характеристик будет оптимально подходить для роли опорного.

В ЦБ заявили, что Промсвязьбанк продолжит классические операции наряду с сопровождением гособоронзаказа. В течение первого квартала 2018 года банк будет докапитализирован и передан в государственную собственность.

Промсвязьбанк с 15 декабря 2017 года находится на санации через Фонд консолидации банковского сектора, созданный ЦБ.

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Силуанов, Антон Германович Моисеев, Алексей Владимирович
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