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Подконтрольная РЖД GEFCO и компания Berge создадут СП для развития автоперевозок в Испании

Экономика и бизнес
4 июля, 20:12 UTC+3

Ожидается, что совместное предприятие сможет ежегодно управлять до 1,4 млн автомобилей и будет располагать более 3 млн кв. м парковочных площадей

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Группа Gefco (подконтрольна ОАО "РЖД") и испанский логистический оператор Berge договорились о создании совместного предприятия в сфере автоперевозок в Испании. Об этом говорится в сообщении Gefco.

"Новая структура, которой на паритетной основе будут владеть Berge и Gefco, будет сформирована из логистических подразделений обеих компаний в Испании - Gefco Spain FVL activities and BERGE Automotive Logistics [BAL]", - отмечается в сообщении.

Сделку предстоит одобрить Еврокомиссии, добавили в компании.

Ожидается, что совместное предприятие сможет ежегодно управлять до 1,4 млн автомобилей, будет располагать более 3 млн кв. м парковочных площадей, 700 автопоездов, 100 железнодорожных вагонов и 40 тыс. кв. м рабочих площадей.

Международный логистический оператор Gefco присутствует в 150 странах мира. Основными клиентами компании являются ведущие автопроизводители и промышленные предприятия: Peugeot Citroen, GM, L'Oreal, Siemens, Bosch, IKEA, Henkel, Procter&Gamble. В конце 2012 года РЖД завершили сделку по приобретению 75% Gefco за €800 млн. Бывший собственник этого пакета - PSA Peugeot Citroen - остается владельцем 25% акций.

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