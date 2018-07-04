Минпромторг отказался от идеи продажи безрецептурных лекарств в супермаркетах

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли РФ выступило против продажи безрецептурных лекарств в супермаркетах, говорится в проекте стратегии развития фармацевтической промышленности РФ на период до 2030 года. Минпромторг ранее разместил для общественного обсуждения проект распоряжения правительства РФ об утверждении новой стратегии.

При этом законопроект, разрешающий супермаркетам получать лицензии на фармацевтическую деятельность и продажу в магазинах безрецептурных лекарственных препаратов, разработал сам Минпромторг. Ранее, в августе 2017 года бывший первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов поручал проработать вопрос о возможности реализации лекарств в супермаркетах. В ФАС отмечали, что принятие законопроекта не окажет негативного влияния на деятельность аптечных сетей. Многие аптечные сети были против инициативы.

Как сообщала газета "Коммерсантъ" в мае 2018 года, федеральные власти прекратили разработку законопроекта.

"Новейшие тенденции к разрешению отпуска безрецептурных лекарственных средств в торговых сетях только усугубят описанные тренды в ущерб реальным потребностям потребителей и системы здравоохранения, что точно будет иметь свою цену в увеличении расходов системы здравоохранения на компенсацию ущерба от самолечения, некомпетентности торговых сетей при отпуске медикаментов и потере контроля за качеством обращения лекарственных средств", - говорится в проекте стратегии. Предложение ранее обсуждалось в правительстве, но окончательного решения по нему не было.

Министерство также констатирует, что увеличение количества аптек, снижение цен и повышение доступности лекарств на практике ухудшило конкуренцию в этом сегменте рынка.

"Происходит последовательная консолидация аптечных сетей, цены на все значимые виды продукции растут именно из-за конкуренции между аптечными сетями в погоне за бонусами от производителей, аптеки открываются только в местах с высоким потоком потенциальных покупателей, в принципе не решая вопросы доступности лекарственных средств с учетом территориальных особенностей в РФ", - опасается министерство. Для нормализации ситуации Минпромторг настаивает на совершенствовании существующего правового регулирования отрасли. Отрасли нужен единый регулятор, ответственный за весь объем полномочий, связанных с системой здравоохранения и с лекарственным обеспечением, убеждены в министерстве.