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Костин: решение о покупке ВТБ банка "Возрождение" может быть принято в ближайшие дни

Экономика и бизнес
4 июля, 20:29 UTC+3 МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Сумма сделки не называется

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. ВТБ ведет "непростые переговоры" с ЦБ о покупке банка "Возрождение", решение о том, состоится ли покупка, может быть принято в ближайшие дни. Об этом ТАСС сообщил глава ВТБ Андрей Костин.

"У нас сейчас непростые переговоры уже с Центральным банком, поэтому сейчас комментировать было бы чуть-чуть предварительно, но я думаю, что в ближайшие дни какое-то решение окончательное будет принято в одну или в другую сторону", - сказал он.

Сумму сделки Костин не назвал, сказав, что "она может варьироваться в том числе в зависимости от решений Центрального банка". В ФАС ВТБ также может обратиться после завершения переговоров с ЦБ, добавил он.

Ранее Костин говорил, что ВТБ может закрыть сделку по покупке банка "Возрождение" в III квартале 2018 года.

Банк "Возрождение" через группу офшоров входит в число банковских активов компании Promsvyaz Capital B.V. (ранее в их числе был и Промсвязьбанк, в настоящее время находящийся на санации в Фонде консолидации банковского сектора).

Согласно предписанию ЦБ, к 4 июня Promsvyaz Capital B.V. должен был снизить свою долю в уставном капитале "Возрождения" максимум до 10%. До этого момента Promsvyaz Capital B.V. ограничен в участии в управлении кредитной организацией. Через свои офшоры компания имеет права голоса только по акциям, не превышающим совокупно 10% в уставном капитале банка.

Банк "Возрождение" в 2015 году вошел в состав холдинга "Промсвязькапитал". Тогда "Промсвязькапитал" приобрел контрольный пакет "Возрождения" и сейчас владеет 52,73% обыкновенных акций кредитного учреждения. С этого времени между двумя банками шли интеграционные процессы: переход на единую операционно-технологическую платформу, централизация бэк-офисных функций и т.д. В октябре 2017 года стало известно, что владельцы Промсвязьбанка и банка "Возрождение" отказались от объединения.

Вскоре после этого - в декабре 2017 года - Банк России ввел в Промсвязьбанке временную администрацию.

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