Почти 3,5 тыс. клиентов "Натали Турс" находятся за рубежом

МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Мария Дорохина, Александра Милоградова/. Один из старейших российских туроператоров "Натали Турс", который столкнулся с невозможностью отправлять туристов на отдых из-за долгов перед зарубежными партнерами, не стал объявлять о прекращении деятельности. Если бы это произошло, был бы запущен процесс банкротства, однако компания решила взять тайм-аут и аннулировать все туры с 4 июля по 30 сентября включительно: за это время руководство надеется поправить финансовое положение компании и, возможно, найти инвестора.

Из-за финансовых проблем "Натали Турс" в последнее время работала со своими зарубежными партнерами в долг, то есть отправляла средства за их услуги с опозданием. Обязательства компании перед партнерами достигают нескольких миллионов долларов, сообщил на пресс-конференции сооснователь и президент "Натали Турс" Владимир Воробьев. Назвать точную сумму он отказался.

"Несколько недель назад мы начали сталкиваться с кризисом ликвидности, компании стало не хватать собственных финансов, чтобы своевременно оплачивать поставщикам услуги", - сказал Воробьев журналистам. К этому привело сокращение спроса по зарубежным пляжным направлениям, в том числе на фоне Чемпионата мира по футболу, в результате чартерные рейсы были загружены не полностью. Также негативное влияние оказал затянувшийся конфликт с "Трансаэро".

Однако проблемы начались еще в 2014 году на фоне ослабления курса рубля, говорит президент "Натали Турс". "У компании были достаточно серьезные финансовые потери в 2014-2015 годах. В 2014 году возникали курсовые разницы, были серьезные убытки, которые стали ограничивать наши финансовые возможности для каких-то ценовых войн. А в 2015 году произошел крах нашего основного перевозчика - компании "Трансаэро". [Потом] они ["Трансаэро"] подавали на нас иски о банкротстве, мы подавали встречный иск, он был отложен. Совокупность этих факторов и стала приводить к тому, что мы стали терять позиции на массовых направлениях", - пояснил глава туроператора.

Компенсации будут не сразу

"Натали Турс" полностью остановила продажу туров, но рассчитывает возобновить отправку туристов за рубеж с 1 октября. Уже оплаченные и забронированные туры с датами вылета до 30 сентября будут аннулированы. Общее количество туров, которые придется аннулировать, в компании пока не называют, но понесенные клиентами затраты туроператор обещает компенсировать двумя способами: возврат денежных средств либо предоставление туристических услуг на эту сумму в будущем, сообщил Воробьев. Однако туристам придется подождать, в ряде случаев - до следующего лета.

"По договоренности с ведущими сетевыми компаниями мы будем давать некие обязательства со стороны "Натали Турс" на нереализованные услуги - предоставить возможность этими услугами воспользоваться в будущем. Речь идет о следующем лете <...> И по нашей оценке до 50% туристов воспользуются этой возможностью. Другие должны написать заявление [на возврат средств]... Но это будет некая очередь, сразу всем мы не сможем выплатить", - сказал президент компании.

"Натали Турс" застрахован в "Ингосстрахе", размер финансового обеспечения составляет 50 млн руб., следует из информации на сайте Ростуризма. Но туроператор не сможет воспользоваться этими средствами для выплаты компенсаций, поскольку не объявил о прекращении деятельности, пояснил ТАСС директор по связям с общественностью "Ингосстраха" Карен Асоян.

Сейчас компания рассматривает различные варианты привлечения денежных средств, в том числе ведет переговоры с зарубежными принимающими компаниями и рассчитывает, что они согласятся какое-то время поработать по старой схеме - в долг, сообщил Воробьев. Тогда у "Натали Турс" появится шанс на восстановление своего финансового положения для выплаты компенсаций, считают в компании.

"Мы задействуем различные финансовые инструменты, в том числе помощь со стороны партнеров. Для нас сейчас самое главное даже не финансовая помощь, потому что мы не в состоянии оперативно открыть продажи и начать работать. Для нас сейчас самое главное - восстановить те кредитные линии, которые были утеряны за последние два дня. По мере того как на тех или иных направлениях нам будет удаваться это восстановить, мы начнем эти направления открывать", - сказал он.

Не исключает компания и привлечение внешнего инвестора, причем бенефициары "Натали Турс" Наталья и Владимир Воробьевы готовы продать до 100% компании, однако найти покупателя за последние пять лет туроператор так и не смог, сообщил Воробьев.

Пострадавшие за рубежом

За рубежом сейчас находится порядка 3,5 тыс. туристов "Натали Турс", сообщил ТАСС руководитель Ростуризма Олег Сафонов. Они продолжат отдых и эвакуация не понадобится, отметил представитель транспортного комитета ассоциации "Турпомощь" Дмитрий Горин.

"Никакой эвакуации нет, все в плановом режиме. Туристы были с билетами на чартерных рейсах. Сейчас рейсы выполняются только вывозные, с 30 июня компания прекратила завоз туристов по чартерным программам, 8 июля основная масса туристов вернется на родину на своих же рейсах, билеты подтверждены ", - сказал он.

Однако оказалось, что у части находящихся за границей туристов не оплачено проживание и отели требуют либо внести повторную плату, либо покинуть гостиницу. Сообщения о подобных проблемах приходят из Испании, Италии, Турции, с Кипра и Кубы, а также из Греции и Таиланда, отметила в беседе с ТАСС пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

"По поводу общего количества [пострадавших непосредственно на отдыхе] мы данные собираем, потому что они очень разрозненные. Но, судя по всему, пока это все равно не массовая история", - сказала агентству исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. АТОР рекомендует туристам в случае оформления повторной оплаты обязательно получить квитанцию. При этом несколько клиентов "Натали Турс" в беседе с ТАСС сообщили, что не могут повторно оплатить проживание в отеле. Как будет решаться ситуация с такими туристами, пока не ясно.

С чего все началось

Проблемы у туроператора начались еще в середине июня, сообщает АТОР, однако широкой публике о них стало известно в прошлую пятницу, 29 июня, когда "Натали Турс" объявила об отмене со следующего дня чартерных рейсов по популярным пляжным направлениям: Анталья, Барселона, Римини, Катания, Неаполь и Ираклион в связи с низкими финансовыми показателями. 2 июля президент "Натали Турс" на своей странице в Facebook объявил, что испанский парнер компании - W2Meet - в связи с финансовыми разногласиями остановил сотрудничество с "Натали Турс" и приступил к аннуляции заказов. Позже от сотрудничества с туроператором стали отказываться и другие зарубежные контрагенты.

"Натали Турс" работает с 1992 года и продает путевки туристам в несколько десятков стран в Европе и Азии, включая популярные пляжные направления. Основным юрлицом компании является "Панорама Тур", также в группу входит агентство путешествий "Натали" и "Натали Турс". Совокупная прибыль от продаж всех трех юрлиц в 2017 года составила 119 млн рублей, сообщил журналистам Воробьев. Он не озвучил финансовые показатели компании целиком за первое полугодие 2018 года, однако по итогам второго квартала убыток, по предварительным данным, составил 8-10 млн рублей, сказал глава "Натали Турс".

Оценить долю "Натали Турс" на российском рынке Воробьев затруднился, отметив, что она стала меньше, чем была раньше. "К сожалению, по реестру - мы отправили за рубеж около 22 тыс. (в 2017 году - прим. ТАСС) по пакетным турам <...>После того как мы поняли, что нам нечего делать и нечего особо искать в нише массового отдыха, мы активно стали использовать возможности наших онлайн-систем для продажи отдельных услуг. У нас достаточно большие объемы продаж по отдельным услугам: по авиаперевозке, по отелям, трансферам, экскурсиям", - сообщил Воробьев.