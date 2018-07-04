ЦБ: участие страховщиков в ситуации с Urban Group будет зависеть от сценария банкротства

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Наступление ответственности страховщиков, страхующих ответственность проблемного застройщика Urban Group, будет зависеть от сценария банкротства девелопера, сказал ТАСС директор департамента страхового рынка ЦБ РФ Филипп Габуния. Пока страховой случай не наступил, подчеркнул он.

9 июня фонд защиты дольщиков подал в Арбитражный суд Москвы иск о банкротстве пяти застройщиков группы.

"Все будет зависеть от процедуры, какое решение примет суд в рамках процедуры банкротства, и возможна или невозможна последующая санация. Это будет оказывать фундаментальное влияние. Если это будет какой-то сложный, длительный процесс с неясными перспективами, это окажет существенное влияние на бизнес соответствующих страховых компаний. Если же это будет процедура, носящая больше формальный признак, для того, чтобы передать новому инвестору, который все эти обязательства возьмет на себя и будет достраивать - таким образом, страховые случаи, скорее всего, не наступят, люди не подадут требования к страховым компаниям, и это все пройдет безболезненно", - сказал Габуния.

На текущий момент страховой случай по Urban Group не наступил, подчеркнул он. "По состоянию на сегодня никто никому ничего не должен, факта банкротства нет. Застройщик еще формально жив, юридически ответственности у страховых компаний не наступило", - сказал он.

ЦБ мониторит ситуацию с застройщиком и в зависимости от развития событий придет к выводу, отразится ли ситуация на финансовой устойчивости страховщиков, и может выставить им дополнительные требования по резервам. "В дальнейшем, как все это будет происходить, что примет суд, как себя будет вести потенциальный инвестор - [в зависимости] от этого мы будем выставлять или не выставлять дополнительные требования к страховым компаниям по резервам", - заключил он.

Объем ответственности страховщиков по объектам Urban Group он не уточнил.

Позиция страховщиков

Как ранее сообщал ТАСС, согласно информации на сайте Urban Group, ответственность по ряду объектов застрахована в компаниях ВСК и "Проминстрах".

Представитель ВСК в среду подтвердил ТАСС заключение договоров страхования ответственности застройщика с компаниями, входящими в Urban Group. При этом страховщик ожидает незначительных выплат по этим объектам, заявили в компании, так как большинство застрахованных объектов уже сданы в эксплуатацию либо находятся в высокой степени готовности.

"Принимая во внимание высокую степень готовности большинства объектов строительства, застрахованных в ВСК, и активную позицию федеральных и региональных властей о достройке объектов застройщика, ожидаем незначительный уровень выплат, который не может оказать какого-либо влияния на бюджет компании", - заявили в пресс-службе ВСК. Общий объем ответственности компании по проблемному застройщику там также не уточнили, отметив, что в портфеле Urban Group он незначительный.

В случае наступления страхового события ВСК выполнит свои обязательства перед дольщиками в соответствии с действующим законодательством, заверили там.

Для получения страховой выплаты дольщику надо дождаться введения процедуры конкурсного производства в отношении застройщика, подать заявление на включение в реестр требований кредиторов и направить в страховщику заявление на получение страховой выплаты с приложением документов, указанных в договоре и правилах страхования, пояснили в ВСК.

Как правило, дольщики проблемных объектов не обращаются за страховой выплатой, а предпочитают дождаться достройки дома и получить жилье, говорил ТАСС топ-менеджер одного из страховщиков застройщиков. Суммы выплаты хватает на погашение ипотечного кредита, а все проценты, которые дольщик платил по кредиту во время строительства, не компенсируются, пояснял он. Таким образом, дольщик остается без кредита, но и без жилья, поэтому страховку они рассматривают как крайний вариант, рассуждает собеседник агентства.