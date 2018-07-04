Reuters: Вашингтон готов отказаться от введения пошлин на импорт автомобилей из ЕС

БЕРЛИН, 4 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп готов отказаться от угроз касательно введения пошлин на импортируемые из стран Евросоюза автомобили, если ЕС ликвидирует импортные тарифы на американские машины. Об этом в среду заявил посол США в ФРГ Ричард Гренелл.

Как сообщает агентство Reuters, данное заявление представитель Вашингтона сделал на встрече, которая состоялась в американском посольстве в Берлине с руководителями автомобилестроительных концернов. По данным газеты Handelsblatt, представители немецких компаний дали понять, что они "могут представить себе" постепенную отмену европейских пошлин на импорт американских автомобилей в случае отказа США от пошлин на машины из ЕС.

Во встрече приняли участие, в частности, главы Volkswagen, Daimler и BMW - Херберт Дис, Дитер Цетше, Харальд Крюгер, руководитель Объединения автопромышленности ФРГ Бернхард Маттес, другие топ-менеджеры. Как отмечает агентство DPA со ссылкой на собственные источники, германская сторона усмотрела в результатах встречи "положительный сигнал".

Дональд Трамп на прошлой неделе написал в Twitter, что США введут пошлины в размере 20% на автомобили, импортируемые из стран ЕС, если ЕС не уберет торговые барьеры в отношении американских компаний. Он также призвал европейских автопроизводителей строить свои заводы на территории Америки. Агентство Bloomberg в тот же день сообщило, что торговые пошлины на автомобили и запчасти из ЕС, введением которых пригрозил Трамп, могут затронуть продукцию на $300 млрд и повлечь за собой ответные меры.