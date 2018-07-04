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ЦБ: повышение требований к уставному капиталу коснется более чем 100 страховщиков

Экономика и бизнес
4 июля, 22:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Директор департамента страхового рынка регулятора Филипп Габуния отметил, что сложно придется только совсем маленьким компаниям, которые ведут деятельность скорее "для поддержания лицензии"

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Более 100 страховщикам на рынке РФ (из 226 существующих на конец 2017 года) придется привести свой уставный капитал в соответствие новым требованиям к его минимальному уровню - 300 млн рублей, сказал ТАСС директор департамента страхового рынка ЦБ РФ Филипп Габуния.

В среду комитет Госдумы по финрынку рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о повышении требований к минимальному базовому уставному капиталу страховых компаний с нынешних 120 млн рублей до 300 млн рублей к 2022 году, к капиталу страховщиков жизни - с 240 млн рублей до 450 млн рублей, перестраховщиков - с 480 млн рублей до 600 млн рублей.

"Это больше 100 компаний. Но у многих из них недостаток капитала, который нужен будет на максимальном уровне в 2022 году, составляет не такую большую величину. Мы не видим того риска, что все те, кто сегодня не соответствуют будущим уровням, должны будут уйти с рынка. Мы полагаем, что это вполне посильная ноша с учетом тех сроков приведения в соответствие, которые предлагаются в законопроекте, все компании имеют такую возможность", - сказал Габуния.

Сложно придется совсем маленьким компаниям, которые ведут деятельность скорее "для поддержания лицензии", сказал он. При этом отказ от лицензии или докапитализация компании, в том числе путем активного разворачивания деятельности, это выбор собственника, подчеркнул Габуния.

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