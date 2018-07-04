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Россия стала одним из лидеров цифрового банкинга в Европе в 2018 году

Экономика и бизнес
4 июля, 22:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

По словам экспертов из центра по развитию инноваций McKinsey, одной из причин этого стало распространение современных мобильных и онлайн-приложений с широким функционалом

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Россия вошла в топ-5 ведущих стран по уровню развития цифрового банкинга в Европе в 2018 году. К такому выводу пришли эксперты из центр по развитию инноваций McKinsey в своем исследовании по инновациям в России.

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"Проведенный McKinsey анализ показал, что мобильные приложения крупнейших российских банков имеют в 1,5-2 раза больше функций транзакционного обслуживания, чем аналогичные приложения крупнейших европейских банков. Число их пользователей также довольно внушительно: 58% банковских клиентов используют дистанционный банкинг (из них 15% пользуется только интернет-банком, 10% - только мобильным банком и 32% - обеими платформами)", - говорится в исследовании.

Также сообщается, что банковский сектор более гибко реагирует на изменения на рынке благодаря молодости российской банковской индустрии. В частности, внедрение цифровых технологий прошло с меньшими потрясениями для рынка и потребителей. В России уже получили распространение современные удобные мобильные и онлайн-приложения с широкими функциональными возможностями. Благодаря этому Россия вошла в число мировых лидеров цифрового банкинга, считают эксперты McKinsey.

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