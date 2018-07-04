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Reuters: Иран заявил о готовности закрыть Ормузский пролив для транспортировки нефти

Экономика и бизнес
4 июля, 23:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Эта мера может стать ответом, если Вашингтон продолжит санкционную политику по отношению к Тегерану

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© EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

ТАСС, 4 июля. Корпус "стражей исламской революции" (элитное подразделение иранских ВС) готов перекрыть Ормузский пролив для транспортировки нефти в другие страны в том случае, если США продолжат санкционную политику по отношению к Ирану. Об этом в среду сообщило агентство Reuters.

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"Если они [США] собираются заблокировать экспорт иранской нефти, мы не позволим вывозить нефть в другие страны мира через Ормузский пролив", - заявил заместитель командующего базы "Саралла" Исмаила Коусари.

Ранее представитель Ирана в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Хусейн Каземпур Ардебили сообщил, что санкции США, требующие запретить экспорт иранской нефти, в итоге навредят самой Америке, а за политику президента Дональда Трампа заплатят граждане США.

2 июля директор отдела политического планирования Госдепартамента Брайан Хук заявил, что США собираются сократить "до нуля" нефтяные доходы Ирана с помощью энергетических санкций, которые, по его словам, "будут возобновлены 4 ноября".

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничений, введенных в свое время США и Евросоюзом. Глава Белого дома обещал не только вернуть в течение 90-180 дней старые, но и ввести новые ограничительные меры.

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