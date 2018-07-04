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В Брянской области построят фармацевтический завод

Экономика и бизнес
4 июля, 23:52 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Николай Сытарь

Инвестиции в проект составят 6 млрд рублей

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МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Николай Сытарь/. Завод по производству активных фармацевтических субстанций будет построен в Брянской области к 2022 году. Инвестиции в проект составят 6 млрд рублей, сообщил ТАСС в среду генеральный директор Московского эндокринного завода (МЭЗ) Михаил Фонарев.

Ранее он сообщил, что комплекс объектов бывшего предприятия по уничтожению химического оружия в городе Почепе Брянской области планируется полностью передать в собственность МЭЗ в первом квартале 2019 года для создания фармацевтического предприятия.

"Мы планируем создать завод к 2022 году. Инвестиции в строительство и запуск предприятия составят 6 млрд рублей, но постараемся уложиться в меньшую сумму. Важно также, что мы создадим более 700 рабочих мест", - сказал Фонарев.

Новый завод будет производить активные фармацевтические субстанции в рамках импортозамещения для нужд российского фармацевтического рынка. "Речь идет о сырье для социально значимых и жизненно необходимый лекарств. Этот инвестпроект является ведомственным, его курирует Министерство промышленности и торговли России, а реализует подведомственное ему предприятие Московский эндокринный завод", - пояснил Фонарев.

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