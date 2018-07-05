Кабмин обсудит механизм внешнего управления в сфере ЖКХ и добровольные пенсионные взносы

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Правительство в четверг проведет очередное заседание, на котором рассмотрит ряд законопроектов, среди которых блок из двух проектов, направленных на обеспечение бесперебойного теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, снижение количества технологических нарушений в работе жилищно-коммунального хозяйства. Согласно данным пресс-службы кабмина, всего в повестке дня заседания значатся восемь вопросов. Также члены правительства обсудят изменение порядка расчета добровольных пенсионных взносов граждан.

Внешнее управление в ЖКХ

Законопроекты в сфере ЖКХ вносят изменения в КоАП и другие законодательные акты РФ. Как сообщалось ранее, один из проектов этого блока вводит механизм публичного управления в тепло- и водоснабжающих организациях в случае возникновения на их объектах чрезвычайных ситуаций, с которыми не могут справиться. При этом в Минстрое ТАСС поясняли, что такая мера вводится местными властями, "если возникает ситуация, угрожающая жизни и здоровью людей, например, отсутствие теплоснабжения при морозах, некачественная очистка водопроводной воды и пр., и оператор, поставляющий коммунальные ресурсы, оказался не в состоянии решить эту проблему".

Второй законопроект вносит поправки в Кодекс об административных правонарушениях и устанавливает ответственность за нарушение собственниками или другими законными владельцами источников тепловой энергии, их должностными лицами нормативов запасов топлива, порядка создания и использования этих запасов. Также ответственность устанавливается за непредоставление или предоставление недостоверной информации о фактических запасах топлива и их соответствии нормативам.

Пенсии "добровольцев"

Правительство РФ, как сообщалось в среду, предлагает изменить порядок расчета минимального размера страховых взносов граждан, добровольно вступивших в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию (ОПС). Обсуждаемый в четверг законопроект устанавливает, что "для лиц, принявших решение о формировании пенсионных прав путем добровольного вступления в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию, минимальный размер страховых взносов будет исчисляться исходя из однократной величины МРОТ, а не двукратной его величины, как предусмотрено действующим законодательством". Такая мера принимается для стимулирования граждан вступать в систему ОПС на фоне ожидаемого в ближайшие годы роста МРОТ.

Так, отмечали ранее в кабмине, в 2019 году при сохранении действующей нормы об использовании двукратного МРОТ для расчета минимально допустимого страхового взноса база для его начисления составит 22 326 рублей или более этой суммы в случае увеличения величины прожиточного минимума, а следовательно и величины МРОТ. Таким образом, база для расчета минимального взноса может возрасти с 15 000 рублей в 2017 году до 22 326 рублей в 2019 году, или на 48,8%, что является существенным фактором при принятии гражданином решения о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию.

Другие законопроекты

Правительство также рассмотрит поправки в Налоговый кодекс, освобождающие от НДС услуги по перевозке пассажиров автомобильным и городским наземным транспортом по регулируемым тарифам на основании государственного или муниципального контракта. Еще один законопроект направлен на совершенствование правового регулирования в сфере круизного туризма в районах внутренних морских вод и территориального моря РФ, прилегающих к территориям субъектов Федерации, входящих в Арктическую зону и Дальневосточный федеральный округ. В частности, законопроект устанавливает, что правительство в специальном перечне определяет порты или пункты, в которых иностранным туристским судам разрешается производить посадку пассажиров- туристов и высадку их на берег.

Кабмин рассмотрит и законопроект о наделении Росатома функциями инфраструктурного оператора Северного морского пути (СМП). Документ предлагает сосредоточить ряд компетенций, в том числе в сфере судоходства, безопасности мореплавания, развития портовой и энергетической инфраструктуры в акватории СМП и на прилегающих территориях, а также в области обеспечения необходимых при этом сервисов, в рамках одного инфраструктурного оператора - госкорпорации "Росатом". На нее предлагается возложить функции по оказанию государственных услуг в области морской деятельности и по управлению государственным имуществом в районе Северного морского пути и прилегающих территорий.

В повестке дня заседания значатся поправки в Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы. Поправки в УПК регламентируют порядок неоднократного продления меры пресечения в виде содержания под стражей для ознакомления с материалами уголовного дела после истечения предельного срока применения соответствующей меры пресечения. Законопроектом, в частности, предлагается установить, что следователь в ходатайстве о продлении срока содержания под стражей должен указывать конкретные, фактические обстоятельства, подтверждающие необходимость дальнейшего применения в отношении обвиняемого меры пресечения в виде содержания под стражей в период его ознакомления с материалами уголовного дела. При этом срок содержания под стражей можно будет продлевать каждый раз не более чем на три месяца.

Поправки в Уголовно-исполнительный кодекс наделяют кабмин полномочиями по определению порядка и основания направления на медицинское освидетельствование осужденных, ходатайствующих об освобождении или представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью. Предусматривается, что при невозможности самостоятельного обращения осужденного в суд с таким ходатайством начальник учреждения или органа, исполняющего наказание, будет иметь право внести в суд представление об освобождении осужденного от дальнейшего отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью.

В завершение заседания планируется утвердить проект распоряжения правительства об образовании организационного комитета по проведению в 2019 году в Российской Федерации Года театра. В состав комитета предлагается включить представителей заинтересованных министерств и ведомств, Союза театральных деятелей России, а также руководителей крупнейших театров Москвы, Санкт-Петербурга и других субъектов Федерации. Организационному комитету будет поручено разработать и утвердить план основных мероприятий по проведению Года театра.