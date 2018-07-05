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Правительство готовится повысить пособие по безработице

Экономика и бизнес
5 июля, 1:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

В настоящее время размер таких выплат варьируется в пределах от 850 рублей до 4,9 тыс. рублей

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Первый вице-премьер РФ Антон Силуанов

Первый вице-премьер РФ Антон Силуанов

© Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов сообщил о разработке правительством проекта повышения пособия по безработице вместе с другими механизмами социальной защиты работников.

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В настоящее время минимальный размер пособия по безработице в России составляет 850 рублей, максимальный - 4,9 тыс. рублей.

"Мы хотим повысить пособие по безработице и готовим сейчас такие предложения с тем, чтобы все это делать в одном пакете", - сказал Силуанов в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале Россия 1.

По его словам, эта инициатива связана с выполнением других задач, которые стоят перед кабинетом министров в ближайшие шесть лет. "Безусловно, задача, как и была за прошлую шестилетку, так и сейчас стоит по созданию новых высококвалифицированных рабочих мест", - отметил Силуанов. "Государство сейчас в новом шестилетнем цикле будет больше уделять внимания вопросам переквалификации, переподготовки тех профессий, по которым высвобождаются люди, нужно новое качество образования <...> в этом направлении будут приняты меры", - продолжил он.

Ранее Министерство труда и социальной защиты РФ сообщило о начале разработки законопроекта, который упростит назначение пособия по безработице и увеличит его размер. Согласно информации Минтруда, планируемый срок вступления проекта нормативного правового акта в силу - январь 2019 года.

Нынешний вице-премьер Татьяна Голикова в бытность главой Счетной палаты РФ в интервью "Российской газете" также указывала, что пособия по безработице из-за их низкого уровня не представляют интереса для людей и не выполняют свою функцию.

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