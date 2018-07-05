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Представители стран БРИКС договорились о сотрудничестве в сфере цифровой революции

Экономика и бизнес
5 июля, 1:49 UTC+3 ПРЕТОРИЯ ПРЕТОРИЯ 5, июля. /ТАСС

Страны создадут рабочую группу для разработки нормативно-правовой базы и конкретных механизмов и программ сотрудничества, обмена опытом и передовой информацией из области цифровых технологий

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ПРЕТОРИЯ, 5 июля. /ТАСС/. Представители стран БРИКС приняли в среду Декларацию об использовании возможностей цифровой промышленной революции. Об этом по окончанию Третьей встречи министров и заместителей министров промышленности Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, прошедшей в городе Магалисбург Северо-Западной провинции ЮАР, объявил министр торговли и промышленности принимающей страны Роб Дэвис.

"Главный смысл [декларации] состоит в том, что мы будем обсуждать возможности сотрудничества между странами БРИКС с целью лучше подготовиться к четвертой промышленной революции и добиться того, чтобы ее достижения перевешивали риски и негативные аспекты и распространялись как можно более широко", - заявил на брифинге по итогам мероприятия южноафриканский министр. В соответствии с текстом документа, в ближайшее время будет создана совместная рабочая группа для разработки нормативно-правовой базы и конкретных механизмов и программ сотрудничества, обмена опытом и передовой информацией из области цифровых технологий.

Представлявший на встрече Россию заместитель министра промышленности и торговли Георгий Каламанов рассказал коллегам о ряде российских инновационных проектов, в частности о Национальной технической инициативе "Технет", Государственной информационной системе промышленности (ГИСП), промышленном интернете вещей. Как отмечается в пресс-релизе, распространенном российской делегацией, участники встречи "с интересом восприняли информацию российской стороны о создании новых площадок для реализации промышленных, инфраструктурных и инвестиционных проектов, а также продвижению отечественной продукции и инновационных решений на международные рынки". В частности, эти и другие разработки будут представлены на Международном форуме конвергентных и природоподобных технологий 28-29 сентября в Сочи, а также на Глобальном саммите производства и индустриализации, который пройдет на площадке Международной выставки "ИНОПРОМ" в июле 2019 года в Екатеринбурге.

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