Перед министерствами поставят целевые показатели по выполнению майского указа

МОСКВА, 5 июля /ТАСС/. Перед министерствами поставят целевые показатели по выполнению задач, утвержденных в майском указе президента, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".

"Мы ставим задачи перед нашими ведомствами не в рамках освоения средств, а в рамках получения результата <…> У нас поставлен целый ряд задач президентом в указе текущего года - майский указ. <...> По каждому из этих вопросов будут поставлены конкретные результаты, целевые показатели для наших ведомств", - сказал он.

Кроме того, по словам Силуанова, перед министерствами, которые "раньше в основном занимались тем, что осваивали бюджетные деньги, сейчас поставлены задачи по привлечению частных инвестиций в соответствующие направления".

Что касается налоговой реформы, то Силуанов подчеркнул, что дополнительные средства будут администрироваться максимально эффективно.

"В условиях тех процедур, по которым деньги доводятся до конкретных получателей с учетом казначейского исполнения, с учетом цифровизации процесса исполнения бюджета говорить о том, что будет дополнительный ресурс разворован, я считаю, что это неправильно. У нас количество таких фактов разворовывания сокращается", - сказал он, отвечая на вопрос ведущего.

Ранее председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что Счетная палата в своей работе хочет сделать акцент на проверках результатов эффективности ведомств в рамках исполнения майского указа президента и госпрограмм, сопровождающих исполнение задач указа.