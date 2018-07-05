Силуанов: упрощенный порядок возмещения НДС может дать компаниям до 100 млрд рублей в год

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Предприниматели смогут заработать 100 млрд рублей в год дополнительно за счет упрощения возмещения НДС с 2019 года. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале Россия 1.

Он указал на то, что правительство готовится предпринять ряд шагов навстречу бизнесу. "Мы существенно упрощаем порядок возмещения НДС <...> [Это] делается в следующем году. Предприниматели только за счет этого получают дополнительно к своей "оборотке" за счет более быстрого возмещения НДС на 100 млрд рублей", - пояснил Силуанов, упомянув о давно сложившимся запросе на такую реформу со стороны предпринимателей.

Вице-премьер отметил, что преобразование стало возможным благодаря успешной работе федеральной налоговой службы. "С учетом отличной работы федеральной налоговой службы и практической невозможности уйти от уплаты этого налога, сейчас это вполне реалистично, и мы идем на этот шаг", - заключил Силуанов.

В числе грядущих положительных реформ для бизнеса он также назвал отмену налога на движимое имущество. "По сути дела, это налог на модернизацию. И мы сейчас говорим о том, что с одной стороны, мы повышаем косвенный налог - НДС, а с другой стороны отменяем налог на модернизацию", - заявил Силуанов, добавив что этот налог долгое время был предметом беспокойства для предпринимателей.

Госдума 3 июля приняла в первом чтении законопроект о повышении с 1 января 2019 года НДС с 18% до 20%. Минфин, готовивший этот документ, подсчитал, что рост НДС будет приносить федеральному бюджету дополнительные 620 млрд рублей в год с 2019 года.