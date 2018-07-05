Силуанов: период активности после выхода на пенсию останется прежним после реформы

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Период активности россиян после выхода на пенсию останется прежним и после реализации пенсионной реформы, благодаря комплексным преобразованиям в социальной сфере. Об этом заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале Россия 1.

Силуанов пояснил, что предлагаемые реформы в совокупности позволят увеличить продолжительность жизни россиян. "Меры по здравоохранению, которые мы будем принимать, меры в области образования, повышению квалификации, новые профессии, совершенно новое качество труда дают возможность иметь большую продолжительность жизни", - отметил вице-премьер.

По его словам, это станет возможным благодаря улучшению качества жизни граждан, из-за чего они смогут долго оставаться активными после выхода на пенсию. "У нас период активного долголетия - тот период, когда люди выходят на пенсию, потом продолжают свою активную деятельность, - составляет в среднем сегодня 22 года: для женщин побольше, для мужчин больше. Мы говорим о том, что в период, когда закончатся предлагаемые пенсионные изменения для мужчин 10 лет, а для женщин 16, эти же 22 года сохранятся", - сказал он.

По мнению Силуанова, россияне также смогут оставаться на работе после выхода на пенсию. "Как показывает статистика сегодня, более половины выходящих за пределы пенсионного возраста - 56% - продолжают работать. Активное долголетие оно связанно в том числе со своей причастностью к трудовому коллективу, причастности к общему делу", - сказал он.