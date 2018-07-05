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Трутнев поручил разработать механизм хеджирования рисков заказчикам на верфях ДФО

Экономика и бизнес
5 июля, 2:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Вице-премьер считает, что инвесторы не спешат размещать свои заказы на дальневосточных верфях, так как опасаются рисков не получить новое судно в срок

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил разработать механизм хеджирования рисков для рыбопромышленников, которые готовы размещать свои заказы на постройку судов на верфях Дальнего Востока, сообщила в четверг пресс-служба Минвостокразвития.

"По мнению вице-премьера, инвесторы не спешат размещать свои заказы на дальневосточных верфях, так как опасаются рисков не получить новое судно в срок. В связи с этим Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития России совместно с Фондом развития Дальнего Востока и Байкальского региона выработать предложения, которые могут лечь в основу политики по направлению заказов на верфи Дальнего Востока", - говорится в сообщении.

Сейчас за дальневосточными компаниями закреплены квоты под обязательства строительства рыбопромысловых судов на российских верфях с инвестициями более 41 млрд рублей, но все заказы уходят к верфям, расположенным за пределами ДФО. Новый механизм страхования рисков, по мнению Трутнева, должен изменить эту ситуацию.

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