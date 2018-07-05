ЦБ отозвал лицензию у банка "Таатта" из Якутска

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у якутского банка "Таатта", говорится в сообщении ЦБ.

"Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 5 июля 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Банк "Таатта" акционерное общество Банк "Таатта" АО, рег. № 1249, г. Якутск (приказ Банка России от 5 июля 2018 года №ОД- 1683)", - говорится в сообщении.

Банк "Таатта" - небольшой по размеру активов региональный банк, зарегистрированный в Якутске. Основная деятельность ведется в Якутии, имеет филиалы в Приморском, Красноярском краях, Москве, Ростовской области, Крыму и Хакасии.

По данным ЦБ, использование банком рискованной бизнес-модели привело к формированию на балансе значительного объема активов низкого качества. Кроме того, было выявлено существенное снижение размера собственных средств банка, а также наличие в его деятельности основания для осуществления мер по предупреждению банкротства.

В соответствии с приказом Банка России, в кредитной организации назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.