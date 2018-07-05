Дальневосточные регионы сформируют общую стратегию по развитию округа

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 июля. /ТАСС/. Регионы Дальнего Востока сформируют общую стратегию развития федерального округа и представят ее федеральному правительству, сообщил в четверг журналистам министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.

"Сегодня в рамках совместной работы мы обсуждали стратегию в рамках поручения президента. Мы участвуем в совместной работе со всеми регионами Дальнего Востока, чтобы показать, где мы сегодня находимся, какие мероприятия в рамках поручения президента мы хотим представить <…> Первое мероприятие у нас пройдет 6-9 июля в Хабаровске, куда съедутся руководители по линии образования, транспорта, иным вопросам, чтобы сформировать одну единую общую позицию от ДФО, представить [ее] нашим федеральным коллегам на рассмотрение, обсуждение и принятие решения", - сказал министр.

Он отметил, что у каждого региона своя специфика, и это нужно учитывать в работе над стратегией. Минвостокразвития поставило задачу максимально "приблизить этот план к территории и ее естественным возможностям и способностям", сказал министр.

Тысячный резидент ТОР

Козлов также сообщил, что статус резидента территорий опережающего развития (ТОР) в ДФО получили уже 1 тыс. компаний.

"Сегодня наш руководитель Корпорации развития Дальнего Востока вручил документ тысячному резиденту. У нас 1,3 тыс. проектов заявилось, 1 тыс. резидентов, которые дошли до получения этого статуса", - сказал он.

Он добавил, что в ближайшее время посетит площадки ТОР Дальнего Востока, оценит темпы строительства, пообщается с инвесторами: устраивает ли их работа в регионах, есть ли какие-либо сдерживающие реализацию проектов факторы.

Как сообщает пресс-служба правительства Камчатского края, тысячным резидентом стало предприятие ООО "Вывенское". Инвестор реализует проект по производству мороженой рыбы, филе, икры и рыбной муки. Новый завод стоимостью 297 млн рублей будет построен на арендуемом земельном участке рядом с уже действующим рыбоперерабатывающим заводом "Вывенское" в Олюторском районе края. Завод рассчитан на выпуск более 157 тонн готовой рыбной продукции в сутки, а также - 60 тонн рыбной муки. Резидент уже закупил необходимое оборудование.

"В рамках проекта предусмотрено строительство на территории существующего рыбоперерабатывающего завода одноэтажного здания на площади более 1,1 тыс. квадратных метров с размещением технологически оснащенного цеха по переработке рыбы-сырца", - приводятся в сообщении слова директора "Вывенского" Алексея Трофимова. Уточняется, что новый завод начнет работать в 2019 году.

На Дальнем Востоке создано в общей сложности 18 территорий опережающего развития, в нескольких регионах действует сразу несколько ТОР.