"Роснефть" будет поставлять топливо для нужд ЖКХ Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 5 июля. /ТАСС/. Государственная корпорация "Роснефть" станет единым поставщиком мазута для нужд ЖКХ Приморья. Соответствующее обращение главы Приморья Андрея Тарасенко поддержал президент РФ Владимир Путин, сообщила в четверг пресс-служба администрации Приморья по итогам встречи главы края с президентом в Кремле в среду.

"Президент России Владимир Путин поддержал инициативу главы Приморья Андрея Тарасенко определить государственную корпорацию "Роснефть" единым поставщиком мазута для нужд жилищно-коммунального хозяйства региона. С таким предложением врио губернатора обратился к главе государства в ходе рабочей встречи в среду, 4 июля, в Кремле. Владимир Путин поставил резолюцию "Согласен" на соответствующем обращении", - говорится в сообщении.

Необходимость установления единого поставщика была продиктована опытом прошлой зимы в регионе, когда из-за срыва проведения конкурсов по закупке топлива произошли перебои с его поставкой. Поставщикам мазута было невыгодно продавать его на внутренний рынок, из-за чего не удалось сформировать запасы топочного мазута и обеспечить его поставки в зимний период. Были вопросы к транспортировке и качеству закупленного топлива. Зачастую возникали сбои в своевременной поставке мазута, а некоторые партии поставляемого мазута были с сильным содержанием воды, что влияло на его горючие свойства.

С появлением надежного поставщика топлива эти проблемы были бы решены, говорится в сообщении. Глава Приморья подчеркнул, что край имеет многолетний опыт конструктивного сотрудничества с ПАО "НК "Роснефть" в сфере поставок топочного мазута для теплоснабжающих предприятий края.

Ежегодная потребность коммунального хозяйства Приморского края в мазуте составляет до 300 тыс. тонн.