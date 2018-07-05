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В Пекине считают, что повышение пошлин в США нанесет удар по американским компаниям в КНР

Экономика и бизнес
5 июля, 6:27 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 5, июля. /ТАСС

Официальный представитель министерства коммерции Гао Фэн заявил, что протекционистские меры Вашингтона нанесут удар по глобальной цепочке поставок

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ПЕКИН, 5 июля. /ТАСС/. Повышение пошлин США в отношении произведенной в Китае продукции нанесет удар по находящимся на китайской территории иностранным предприятиям, в том числе американским компаниям. Об этом заявил в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.

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"Китай поддерживает процессы глобализации, оказывая важное воздействие на международные цепочки поставок. Многие виды продукции, производимой в мире, выпускают иностранные компании, базирующиеся на китайской территории, - отметил он, выступая на регулярном брифинге. - Согласно нашему анализу, более $20 млрд из общей стоимости [изготовленной в Китае] продукции в $34 млрд, которую американские власти собираются обложить повышенными пошлинами, приходится на товары, произведенные в КНР зарубежными предприятиями. Из них значительная часть - американские компании - если Вашингтон применит против нас повышенные тарифы, они распространятся как на китайские, так и иностранные компании, в том числе из США".

Представитель минкоммерции подчеркнул, что таким образом протекционистские меры Соединенных Штатов нанесут удар по глобальной цепочке поставок.

Президент США Дональд Трамп 15 июня объявил, что в связи с "кражей Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий" и "несправедливой" торговой практикой Пекина Вашингтон введет 25%-ные пошлины в отношении китайских товаров на сумму $50 млрд. Причем тарифы на продукцию и услуги, общая стоимость которых оценивается в $34 млрд, вступят в силу уже 6 июля.

В ответ власти КНР проинформировали Вашингтон, что ответят на эти действия адекватными мерами - 6 июля американские товары на ту же сумму аналогичным образом будут обложены пошлинами по повышенной ставке.

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