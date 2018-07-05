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Минвостокразвития предлагает давать второй гектар владельцам, успешно освоившим первый

Экономика и бизнес
5 июля, 7:27 дата обновления: 5 июля, 7:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Ведомство планирует в сентябре внести в Госдуму пакет поправок в закон о "Дальневосточном гектаре"

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Министерство по развитию Дальнего Востока готовит для внесения в Госдуму пакет поправок в закон о "Дальневосточном гектаре", согласно которым граждане, ранее получившие по программе землю, при успешном ее освоении могут претендовать на второй гектар. Об этом в четверг ТАСС сообщил глава Минвостокразвития РФ Александр Козлов.

Инфографика Реализация закона о &quot;дальневосточном гектаре&quot;

Реализация закона о "дальневосточном гектаре"

Закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу 1 июня 2016 года. Сколько человек с того момента воспользовались правом стать владельцем участка земли на Дальнем Востоке — в инфографике ТАСС

"В сентябре мы планируем внести в Госдуму пакет поправок в закон о "Дальневосточном гектаре", которые предусматривают возможность получить еще один гектар при условии освоения первого, а также право оформить первый гектар в собственность раньше пятилетнего срока. Все это будет и распространяться и на соотечественников, решивших вернуться на Родину на Дальний Восток. Для них есть дополнительное условие: чтобы получить гектар в собственность, необходимо уже стать гражданином РФ, получить гражданство", - сказал Козлов.

Министр считает, что поправки в закон о "дальневосточном гектаре", которые регламентируют получение земли соотечественниками, участвующими в программе добровольного переселения в Россию, повысят привлекательность Дальневосточного федерального округа.

"В 2017 году к нам приехали по программе переселения 5 тыс. 348 человек. Это довольно скромные цифры, это 4,6% от общего объема соотечественников, решившихся вернуться в Россию по программе в 2017 году. Теперь, когда появится возможность взять землю, люди, которые в этом заинтересованы, будут выбирать наш регион", - сказал Козлов.

Государственная дума приняла в среду в первом чтении законопроект, предусматривающий возможность передачи в безвозмездное пользование земельных участков в Дальневосточном федеральном округе участникам госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.

Программа "Дальневосточный гектар" предоставляет гражданам России право на бесплатное получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для жителей Дальнего Востока, а с 1 февраля 2017 года - для жителей остальной территории России. Оформить участок можно на интернет-портале надальнийвосток.рф. В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года задекларировать освоение, после пяти лет безвозмездного пользования участок можно оформить в собственность или длительную аренду.

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