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Кабмин вносит в Госдуму законопроект о регулировании комплексного развития территорий

Экономика и бизнес
5 июля, 7:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Документ вводит в Градостроительный кодекс определение понятия "комплексное развитие территории" и уточняет определение понятия "красные линии"

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, которым предусмотрено совершенствование правового регулирования отношений по комплексному развитию территорий. Документ опубликован в четверг на сайте правительства.

"Законопроектом предусмотрено совершенствование правового регулирования отношений по градостроительному зонированию и планировке территории, а также отношений по изъятию земельных участков для государственных и муниципальных нужд", - говорится в пояснительной записке к распоряжению.

В частности, проект закона вводит в Градостроительный кодекс определение понятия "комплексное развитие территории" и уточняет определение понятия "красные линии". Кроме того, уточняется порядок определения границ населенных пунктов в документах территориального планирования муниципальных образований.

"Устанавливается возможность включения в границы территории, подлежащей комплексному развитию, находящихся в государственной или муниципальной собственности и не обремененных правами третьих лиц земельных участков для размещения объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры при условии, что такие земельные участки являются смежными по отношению к территории, подлежащей комплексному развитию", - уточняется на сайте кабмина. Земельные участки в границах застроенной территории, в отношении которой заключен договор о развитии, или расположенные на них объекты недвижимости предлагается изымать для муниципальных нужд для развития застроенной территории в порядке, установленном земельным законодательством.

Законопроект также вносит изменения в Земельный кодекс, направленные на совершенствование регулирования отношений по комплексному развитию территорий. Согласно поправкам, принятие решения об изъятии земельных участков в целях, не предусмотренных кодексом, должно быть обосновано решением о развитии застроенной территории или комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления.

Отмечается, что цель законопроекта - создать условия для вовлечения в оборот неэффективно используемых земельных участков для комплексного и устойчивого развития населенных пунктов.

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