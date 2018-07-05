"Независимый топливный союз" назвал клеветой заявления ФАР о недоливе бензина на АЗС

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. "Независимый топливный союз", представляющий ряд независимых участников топливного рынка, может подать иск в суд на Федерацию автовладельцев России (ФАР), которая ранее опубликовала исследование о массовом недоливе топлива на АЗС. По мнению топливного союза, данные, приведенные в исследовании, не соответствуют действительности.

"Мы попросили юристов оценить выводы ФАР с точки зрения подачи иска в суд по статье 128.1 Уголовного кодекса РФ "Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации", - сказал президент союза Павел Баженов.

Накануне Федерация автовладельцев России, проверив 34 автозаправочных станций, заявила о недоливе топлива на 76% АЗС. Нарушения были обнаружены у 20% проверенных станций вертикально интегрированных нефтяных компаний, у 81% федеральных и крупных региональных сетей и у 100% мелкосетевых и частных АЗС.

Союз раскритиковал методику ФАР по определению недолива на АЗС. По их словам, технология заключается в подаче бензина не в топливный бак автомобиля, а в пластмассовую канистру в багажнике, из которой топливо вручную переливается в мерное устройство.

"Методика явно несовершенная и предполагает значительные ошибки измерения из-за элементарного испарения бензина, а также возможных утечек во время налива и перелива. Естественные потери при текущей летней погоде могут составить 10%. Есть утвержденная методика проверки Росстандарта и надо осуществлять любые измерения профильными специалистами в соответствии с этими требованиями, а не дилетантами по "доморощенной" методологии", - утверждают в союзе.

В методике ФАР сомневается и ФАС. В среду глава управления регулирования ТЭК ФАС Дмитрий Махонин сообщил ТАСС, что при оценке возможности недолива нужно ориентироваться на результаты проверок уполномоченных государственных органов, а не на данные Федерации автовладельцев России.

Проблема недолива

"Независимый топливный союз" не стал отрицать возможность недолива на АЗС, но эта проблема не столь масштабная, как ее описал ФАР.

"Мы не отрицаем, что существует проблема недолива, но она не такая распространенная, как пытаются показать представители ФАР. Надо отдать должное службам Росстандарта, которые отслеживают ситуацию на АЗС. И у регулятора есть достаточный инструментарий для воздействия на нерадивых владельцев - оборотные штрафы. Поверьте, это весомое наказание", - сообщили в союзе.

Президент Российского топливного союза (представляет ряд сетей независимых АЗС) Евгений Аркуша также не исключал возможность массового недолива топлива на АЗС. На его взгляд, ситуация может быть вызвана убыточностью всех АЗС в России - как независимых, так и принадлежащих вертикально- интегрированным нефтяным компаниям (ВИНКам). Все это может толкать владельцев АЗС на противоправные действия.

О возможном недоливе говорил и начальник управления регулирования ТЭК ФАС Дмитрий Махонин. На его взгляд это происходит из-за попыток владельцев АЗС покрыть убытки от диспаритета оптовых и розничных цен. При этом он призывал бороться с этим явлением при подтверждении таких фактов.

Крупные нефтяные компании в свою очередь не стали комментировать ситуацию, но источник в одной из них сообщил, что метод исследования ФАР по определению не может дать объективных результатов.

"Единственным правомочным методом измерения точности налива является отпуск топлива в сертифицированный мерник, поверенный и опломбированный уполномоченными государственными органами", - сказал собеседник агентства.

"Независимый топливный союз" объединяет независимых владельцев АЗС. В него входят 38 компаний, которым принадлежит более 400 автозаправочных станций. По словам Баженова, союз взаимодействует и представляет интересы более 6000 АЗС, не входящих в ВИНКи.