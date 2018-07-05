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Выплаты вкладчикам банка "Таата" начнутся не позднее 19 июля

Экономика и бизнес
5 июля, 9:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Для оперативного приема заявлений и выплат компенсаций Агентство по страхованию вкладов будет использовать банки-агенты

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Выплаты страхового возмещения вкладчикам якутского банка "Таата", у которого ЦБ сегодня отозвал лицензию, начнутся не позднее 19 июля 2018 года. Об этом говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам агентство намерено использовать банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе не позднее 12 июля.

Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на день отзыва лицензии - 5 июля.

По данным ЦБ, использование банком "Таата" рискованной бизнес-модели привело к формированию на балансе значительного объема активов низкого качества. Кроме того, было выявлено существенное снижение размера собственных средств банка, а также наличие в его деятельности основания для осуществления мер по предупреждению банкротства.

Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 июня кредитная организация занимала 220-е место в банковской системе России.

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