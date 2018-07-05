Сахалинские депутаты поддержали законопроект о поэтапном повышении пенсионного возраста

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 июля. /ТАСС/. Депутаты Сахалинской областной думы в четверг на очередном заседании регионального парламента поддержали законопроект о поэтапном повышении пенсионного возраста.

Инициатива федерального правительства была направлена в регионы для общественного обсуждения и сбора предложений.

"Проект закона обсуждался накануне на заседании рабочей группы, которая большинством голосов поддержала законопроект. Сегодня он был рассмотрен постоянным комитетом по социальной политике. Большинством голосов постоянный комитет также рекомендует областной думе поддержать законопроект. Отрицательный отзыв на законопроект поступил от областного союза профсоюзов и Общественной палаты Сахалинской области", - сообщил перед обсуждением законопроекта председатель комитета по социальной политике Виталий Гомилевский.

Присутствующий на заседании руководитель пенсионного фонда по Сахалинской области Денис Мазур отметил, что цель обсуждаемого законопроекта - повышение уровня пенсионного обеспечения в РФ. По его словам, сегодня средний размер пенсии по Сахалинской области 18,7 тыс. рублей.

Заместитель председателя областной думы Александр Ивашов сообщил, что фракция "Единой России" выступает за изменение пенсионной системы страны. "В законопроекте понятны и обоснованы причины предлагаемого законодательства. Считаем особенно важно, чтобы планируемый к принятию федеральный закон обеспечил реальное пенсионное обеспечение граждан до достойного уровня. Важно, чтобы повышение было с учетом коэффициентов, которые существуют по регионам. Настаиваем на сохранении льготных пенсионных гарантий для граждан, проживающих на Крайнем Севере и приравненных к нему местностях", - заявил он.

Ивашов отметил, что в настоящее время законопроект обсуждается в первом чтении. "Рассмотрение закона в первом чтении - это его суть и стратегия. Конечно, сегодня мы видим большое количество предложений, вопросов. Это, в соответствии с регламентом, вопрос второго чтения. Поэтому мы также предлагаем организовать всестороннее обсуждение законопроекта ко второму чтению", - сказал Ивашов.

После обсуждение законопроекта за него проголосовали 14 депутатов, из 20 присутствующих на заседании.